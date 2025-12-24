De jugar menos de diez minutos en tres meses a volver a ser una pieza clave en el Avilés: el resurgir de uno de los héroes del ascenso blanquiazul

Cuando Osky tuvo que ser sustituido, en el partido ante el Barakaldo, por culpa de unas molestias, pocos podía imaginar lo que estaba por venir. Viti, que hasta el momento había tenido una participación testimonial, volvió a contar con minutos y su rendimiento dejó a parte de la grada ojiplática. Pieza clave en la plantilla que consiguió el ascenso a Primera Federación, el leonés había caído en el ostracismo tras haber sido titular en la dura derrota ante la Ponferradina de la primera jornada, pero ahora, tras ese ‘redebut’, se ha conseguido asentar en el lateral izquierdo del Avilés.

Viti fue el principal señalado en el debut del Avilés en Primera Federación. Tras caer de manera abultada ante la Ponferradina con el leonés como titular, para la siguiente jornada Dani Vidal solo hizo un cambio en su once. Sacó al defensor y metió a Osky. A partir de ahí, tan solo tuvo minutos, como suplente, en dos encuentros de liga, no llegando ni a acumular un cuarto de hora en el campo. Pero, ante el Barakaldo, todo cambió.

En ese encuentro el leonés, además de cumplir con nota en el apartado defensivo, a punto estuvo de dejar una asistencia. Su centro, que peinó Santamaría, acabó en el fondo de la red tras una buena intervención de Raúl Rubio. Tras esa buena actuación Viti siguió en el once ante el Tenerife y Racing de Ferrol, aunque Osky, el titular hasta el momento, ya estaba plenamente recuperado.

Desde el entorno del jugador leonés siempre han confiado en las posibilidades de regresar a la titularidad. Eran conscientes de que la situación era compleja, aunque nunca pensaron en tener que salir en el mercado de invierno. Pensaban que, cuando hubiese una oportunidad, Viti la iba a aproevchar. Así ha sido.

"En el lateral izquierdo tenemos una preciosa lucha entre Viti y Osky. Osky ha rendido muy bien y eso no le daba a Viti la oportunidad. Ante el Barakaldo Viti salió e hizo un señor partido, por eso hemos decidido darle continuidad, porque el nivel que mostró fue muy bueno", analizó Dani Vidal al respecto. El catalán ha pasado de no contar con el leonés ha que ahora sea una de las piezas clave de sus defensa, tanto por la seguridad que aporta Viti en el apartado defensivo como por la mejoría que ha tenido cuando tiene la pelota en los pies. Las Navidades terminarán de decidir quién debe ser el lateral izquierdo titular de este Avilés.