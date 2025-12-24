El voley asturiano, una explosión y dos retos

Mientras a otros deportes los hizo polvo, la pandemia dio un impulso involuntario al voleibol, un deporte sin contacto que tras las restricciones ha vivido una explosión de licencias. Pero no todo ha sido el azar. Detrás está el trabajo constante y meticuloso de un puñado de apasionados de este deporte, a los que se les presenta un reto complicado: lograr que prenda de una vez la llama del voleibol en el Occidente.

Las cifras quedaron patentes en la exposición sobre los 65 años del voleibol asturiano que tuvo lugar hace unos días en la Escuela de Comercio. Desde 2020, las licencias nacionales se duplicaron, pasando de unas 900 a más de 800. A nivel absoluto, los números impresionan: 2.968 fichas de mujeres y 808 de hombres. Es el resurgir de un deporte que dio días de gloria a Asturias y que pasó una larga época de declive.

El presidente de la federación asturiana, Luis Ángel Ruenes, cree que una de las claves del incremento de fichas es el éxito del programa de tecnificación, al que pusieron de nombre Astec (Asturias Tecnificación). «Abrimos el voley a mucha más gente. En el primero que pusimos en marcha cuando llegamos, en 2021, se apuntaron 50 o 60 personas, ahora cerramos en 210 y porque no tenemos más instalaciones ni más técnicos cualificados», explica el dirigente de la Asturiana.

La diferencia con respecto a la tecnificación que se imparte en otros deportes es que alcanza a mucha más gente, no es exclusiva de los jugadores de más capacidad. «Está abierta todo el mundo con independencia de que a una jugadora la vaya a llamar la selección española o haya empezado a practicarlo hace dos meses. Y lo mismo con los entrenadores: por supuesto que entran los seleccionadores de las distintas categorías, pero está abierto a cualquier entrenador asturiano que quiera aportar su tiempo», explica Adrián Suárez, coordinador del programa y de las selecciones asturianas, además de pieza clave del voleibol en el colegio de La Inmaculada.

La federación hace tres convocatorias al año. Dos de ellas más locales, entrenando dos mañanas aprovechando los puentes festivos del otoño, y una tercera más en formato campus, cuatro días entrenando mañana y tarde, que suele coincidir con Carnaval. La base del trabajo es la mejora técnica, los modelos de juego o las tácticas con cosa de los clubes, y la fidelidad a la hora de repetir se acerca al noventa por ciento.

Sin embargo, el gran crecimiento del número de jugadores y de equipos, que ha permitido crear ligas más sólidas, ha hecho aflorar un problema. «Tenemos mas clientes que vendedores», expresa con humor Ruenes, refiriéndose a la escasez de entrenadores. Es moneda corriente que una misma persona se haga cargo hasta de tres equipos. El sembrado de árbitros parece haber tenido respuesta. «Cuando llegamos había 27 o 28, y ahora hay noventa y pico», subraya Ruenes. Un reto, el de captar entrenadores, que hay que sumar al de sembrar la semilla del voleibol en el Occidente. «De Avilés para allá no hay nada de nada, no somos capaces de generarlo y no tenemos capacidad económica para mandar a alguien», admite el presidente.