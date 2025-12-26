Asturias reina en la Copa de España junior de judo de Torrelavega

El equipo de Asturias de judo logró el primer puesto en el medallero en la Copa de España de categoría junior que se disputó en Torrelavega. La selección regional sumó cuatro medallas de oro y dos bronces, superando a potencias de la categoría como Madrid, Cantabria, Cataluña, Aragón y Valencia. Un gran resultado en una categoría muy exigente.

A lo más alto del podio se subieron: en menos de 52 kilos, Nayara Cuervo; en menos de 70, Alejandra Pérez; en menos de 73, Gonzalo Gayol; y en más de 100, Diego Menéndez. Fueron bronce: en menos 81 kilos, Miguel Sánchez; y en más de 100, Manuel Rubiero. A un paso de la medalla se quedaron Sara Zapatero (-57), y Sofía Quiroga (-63), quintas.