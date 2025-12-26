Asturias reina en la Copa de España junior de judo de Torrelavega
El equipo de Asturias de judo logró el primer puesto en el medallero en la Copa de España de categoría junior que se disputó en Torrelavega. La selección regional sumó cuatro medallas de oro y dos bronces, superando a potencias de la categoría como Madrid, Cantabria, Cataluña, Aragón y Valencia. Un gran resultado en una categoría muy exigente.
A lo más alto del podio se subieron: en menos de 52 kilos, Nayara Cuervo; en menos de 70, Alejandra Pérez; en menos de 73, Gonzalo Gayol; y en más de 100, Diego Menéndez. Fueron bronce: en menos 81 kilos, Miguel Sánchez; y en más de 100, Manuel Rubiero. A un paso de la medalla se quedaron Sara Zapatero (-57), y Sofía Quiroga (-63), quintas.
- El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas
- ¿Cuál es el origen de los nombres de los 78 concejos asturianos? Uno de los mayores expertos en toponimia da las claves
- Ojo a los asturianos con el cambio de horario en el conocido supermercado: adelanta su horario de cierre y el lunes hay pescadería
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- La nieve llega a Asturias por Navidad: la Aemet activa una alerta por nevadas y advierte del desplome de los termómetros
- Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar
- Colas en Lidl para hacerse con el calefactor más barato del mercado: disponible en dos colores por menos de 8 euros
- Cepi da la buena nueva azul: 'El Oviedo podría estar entrenando en La Belga en la primavera de 2027