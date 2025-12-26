Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Navidad en el Palacio, un espectáculo: el partido del Alimerka Oviedo Baloncesto el domingo será una fiesta

El equipo asturiano recibe el domingo (12:30) al Ourense en un encuentro que estará amenizado por los mates de los Barjots Dunkers

Un momento de un espectáculo de los Barjots Dunkers. |

Un momento de un espectáculo de los Barjots Dunkers.

Antonio Lorca

Antonio Lorca

Oviedo

El Alimerka Oviedo afronta el domingo (12:30) ante el Ourense el primero de los dos compromisos que tiene esta Navidad en el Palacio de los Deportes. El siguiente, el domingo 4 de enero, a la misma hora, será ante el Fibwi Palma. Dos partidos importantes para que el equipo de Javi Rodríguez trate de acercarse a los puestos de play-off en Primera FEB y en los que esperan estar arropados por un público que esta temporada les está acompañando masivamente (promedian más de 4.700 espectadores por partido).

Para amenizar el duelo del domingo, el Alimerka Oviedo contará en el descanso del encuentro con los Barjot Dunkers, uno de los grupos de baloncesto acrobático más importantes de Europa. Formada en Francia, esta agrupación es pionera en los espectáculos de mates profesionales en el continente, combinando mates de máxima dificultad, acrobacias aéreas y coreografías sincronizadas. Más allá del deporte, se trata de un gran espectáculo de entretenimiento, con música y coreografía. Este grupo ha actuado, entre otros, en los descansos de partidos de la NBA, en la Final a 4 de la Euroliga e incluso en los Juegos Olímpicos.

Raúl Lobaco, capitán del Alimerka Oviedo Baloncesto: "El cambio de Pumarín al Palacio ha sido increíble para el equipo"

Raúl Lobaco, capitán del Alimerka Oviedo Baloncesto: "El cambio de Pumarín al Palacio ha sido increíble para el equipo"

A. Lorca

El Alimerka viene de perder en la prórroga (104-102) en su desplazamiento a Zamora, una derrota que cortó la racha de dos victorias que llevaba y que le deja ahora, con cinco victorias y siete derrotas, en la media de la clasificación. En ese partido, Raúl Lobaco, con 31 créditos de valoración, fue el mejor jugador de la jornada en la liga.

La imperial Tazones deslumbra en Navidad: un paseo por los belenes y la iluminación festiva del puerto de Villaviciosa

Una ayuda a los concejos turísticos, la alternativa que plantea el PP a la tasa que quiere poner el Principado

Unas fiestas entre el ocio y el deber: diferentes formas de pasar la Navidad de los gijoneses

Saint-Gobain supedita el nuevo horno a que se acepte su propuesta de convenio

La Zona de Bajas Emisiones de Oviedo afectará a "pocas calles y muy céntricas"

Un juez embarga las cuentas bancarias de la familia de un pederasta, acusada de ayudarlo a fugarse

Gran impulso al comercio local de Oviedo: los bonos municipales generan 100.000 euros adicionales en ventas

Villaviciosa ejercerá "todas las acciones legales que sean precisas" en el conflicto con Costas por La Barquerina

