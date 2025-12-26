La Navidad en el Palacio, un espectáculo: el partido del Alimerka Oviedo Baloncesto el domingo será una fiesta
El equipo asturiano recibe el domingo (12:30) al Ourense en un encuentro que estará amenizado por los mates de los Barjots Dunkers
El Alimerka Oviedo afronta el domingo (12:30) ante el Ourense el primero de los dos compromisos que tiene esta Navidad en el Palacio de los Deportes. El siguiente, el domingo 4 de enero, a la misma hora, será ante el Fibwi Palma. Dos partidos importantes para que el equipo de Javi Rodríguez trate de acercarse a los puestos de play-off en Primera FEB y en los que esperan estar arropados por un público que esta temporada les está acompañando masivamente (promedian más de 4.700 espectadores por partido).
Para amenizar el duelo del domingo, el Alimerka Oviedo contará en el descanso del encuentro con los Barjot Dunkers, uno de los grupos de baloncesto acrobático más importantes de Europa. Formada en Francia, esta agrupación es pionera en los espectáculos de mates profesionales en el continente, combinando mates de máxima dificultad, acrobacias aéreas y coreografías sincronizadas. Más allá del deporte, se trata de un gran espectáculo de entretenimiento, con música y coreografía. Este grupo ha actuado, entre otros, en los descansos de partidos de la NBA, en la Final a 4 de la Euroliga e incluso en los Juegos Olímpicos.
El Alimerka viene de perder en la prórroga (104-102) en su desplazamiento a Zamora, una derrota que cortó la racha de dos victorias que llevaba y que le deja ahora, con cinco victorias y siete derrotas, en la media de la clasificación. En ese partido, Raúl Lobaco, con 31 créditos de valoración, fue el mejor jugador de la jornada en la liga.
Suscríbete para seguir leyendo
- El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas
- ¿Cuál es el origen de los nombres de los 78 concejos asturianos? Uno de los mayores expertos en toponimia da las claves
- Ojo a los asturianos con el cambio de horario en el conocido supermercado: adelanta su horario de cierre y el lunes hay pescadería
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- La nieve llega a Asturias por Navidad: la Aemet activa una alerta por nevadas y advierte del desplome de los termómetros
- Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar
- Colas en Lidl para hacerse con el calefactor más barato del mercado: disponible en dos colores por menos de 8 euros
- Cepi da la buena nueva azul: 'El Oviedo podría estar entrenando en La Belga en la primavera de 2027