Nueva exhibición de Van der Poel en la Copa del Mundo de ciclocross, con el asturiano Mario Junquera 30.º
En la prueba femenina, la ganadora fue la neerlandesa Lucinda Brand
A. L.
Mathieu van der Poel se impuso en la prueba de la Copa del Mundo de Gavere, en Bélgica, con 20 segundos de ventaja sobre Thibau Nys. Entre los dos se han repartido las siete pruebas que se han disputado esta temporada de la Copa del Mundo, siendo las cuatro últimas de manera consecutiva para el legendario Van der Poel.
El mejor español en la prueba élite masculina fue Felipe Orts, que llegó 29.º, a 4:09 del ganador. Un puesto por detrás llegó el asturiano Mario Junquera (Unicaja Gijón), a 4:23 del neerlandés.
En la prueba femenina, la ganadora fue la neerlandesa Lucinda Brand, con 15 segundos de ventaja sobre la francesa Amandine Fouquenet y 19 sobre su compatriota Puck Pieterse. La mejor española fue la valenciana Sofía Rodríguez, del equipo asturiano Nesta MMR, que llegó en 34.ª posición, a 5:04 de la ganadora.
La asturiana Alicia González (Nesta MMR) fue 47.ª, a 6:26 de Lucinda Brand, y la también asturiana Sara Cueto (Unicaja Gijón), 51.ª, a 7:26. En esta prueba de la Copa del Mundo no se disputó la categoría junior.
