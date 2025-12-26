El Salón de la Fama del Balonmano Asturiano ya es una realidad: un museo itinerante para homenajear a sus leyendas
El Salón de la Fama del Balonmano Asturiano se inauguró esta tarde en la Antigua Escuela de Comercio, convirtiéndose en un espacio de recuerdo y homenaje a las grandes figuras que han marcado la historia de este deporte en Asturias. La muestra reúne trofeos, medallas, camisetas, pines, insignias y objetos personales, componiendo una exposición cargada de memoria, emoción y tradición deportiva.
El proyecto nace con vocación de futuro y movimiento. La intención, según explica Falo Méndez, presidente de la Asociación de Balonmano Asturiano, es que el museo no se quede en un único lugar: “Queremos que el Salón de la Fama recorra toda Asturias y que los ayuntamientos que lo deseen puedan solicitarlo para acercar la historia del balonmano a cada concejo”.
De hecho, el Salón de la Fama cambiará hoy de ubicación: será trasladado a Mercaplana, donde continuará abierto al público.
El homenaje a Javier García Cuesta, impulsor del proyecto
El gran impulsor de esta iniciativa fue Javier García Cuesta, fallecido hace apenas dos meses. Su idea, gestada hace más de tres años, no pudo verla hecha realidad en vida, pero la Asociación decidió darle continuidad como un homenaje. “No pudo verlo realizado, pero entendimos que debía salir adelante”, señala Méndez.
Buena parte del material expuesto pertenece al propio García Cuesta, cuya colección personal ha servido como uno de los pilares de esta primera exposición.
Diez reconocidos en la primera promoción del Salón de la Fama
El Salón de la Fama reconoce actualmente a diez figuras históricas del balonmano asturiano, que forman la primera promoción de un proyecto que irá creciendo con el tiempo. Los homenajeados en esta primera selección son:
- Javier García Cuesta
- El primer equipo de balonmano de Asturias
- Tosu Muñiz
- Faustino Villamarín
- Antonio Ronceros
- Pepe Llaneza
- Milagros Villanueva
- Soto 'El jefe'
- Abel Serdio
- Raúl Entrerríos
Además, el presidente anunció que el proyecto seguirá ampliándose de forma periódica: “Incorporaremos nuevos nombres cada seis meses, hasta superar el centenar de reconocidos”.
Un proyecto educativo para colegios y alumnado
La Asociación de Balonmano Asturiano trabaja ya en un proyecto educativo junto a colegios y profesorado de Educación Física para desarrollar una unidad didáctica sobre el balonmano asturiano. El objetivo es que los escolares conozcan el legado de estas figuras, visiten el Salón de la Fama cuando llegue a su concejo y realicen trabajos que ayuden a preservar la memoria del deporte.
“Queremos evitar que su legado caiga en el olvido”, afirma ilusionado Méndez.
Exposición comisariada por Fernando Verdesoto y con apoyo digital
El comisariado de la exposición corre a cargo de Fernando Verdesoto, responsable de la organización del Salón de la Fama y del desarrollo de su página web, que permitirá acceder de forma permanente a la historia y documentación de cada homenajeado.
Esta plataforma digital complementará el carácter itinerante del museo y reforzará su dimensión educativa y divulgativa.
