La San Silvestre de Cangas de Onís, contra el Sarcoma de Ewing

La San Silvestre de Cangas de Onís, organizada por el Club Cangas de Onís Atletismo y el Patronato Deportivo Municipal, se celebra hoy, a partir de las 19:30 horas, y una edición más tendrá carácter solidario. Todo lo recaudado en concepto de inscripciones se destinará a la Asociación "Todos somos Iván" y al colectivo "Todos somos Andrea" –en memoria de la joven de Nieda, Andrea Alonso Galán, fallecida el 8 de febrero del 2023 tras luchar contra el Sarcoma de Ewing–. La prueba popular es sobre un recorrido de 4.150 metros.