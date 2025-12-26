Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La San Silvestre de Cangas de Onís, contra el Sarcoma de Ewing

Podio de la Copa de España junior, con los asturianos Diego Méndez, primero, y a su izquierda, Manuel Rubiero. | FAJYDA

Podio de la Copa de España junior, con los asturianos Diego Méndez, primero, y a su izquierda, Manuel Rubiero. | FAJYDA

La San Silvestre de Cangas de Onís, organizada por el Club Cangas de Onís Atletismo y el Patronato Deportivo Municipal, se celebra hoy, a partir de las 19:30 horas, y una edición más tendrá carácter solidario. Todo lo recaudado en concepto de inscripciones se destinará a la Asociación "Todos somos Iván" y al colectivo "Todos somos Andrea" –en memoria de la joven de Nieda, Andrea Alonso Galán, fallecida el 8 de febrero del 2023 tras luchar contra el Sarcoma de Ewing–. La prueba popular es sobre un recorrido de 4.150 metros.

