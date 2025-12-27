Los clubes de Asturias, unidos en Lugones para apoyar la lucha contra la ELA
Se disputó un torneo de categorías inferiores y al final jugaron veteranos del Sporting y del club local
Estuvo Garra, la mascota del Oviedo, haciendo las delicias de los más pequeños y estuvieron ilustres veteranos del Sporting, que culminaron la jornada solidaria celebrada en Lugones, en el campo del Santa Bárbara, disputando un partidillo contra los veteranos del Atlético Lugones. Fue una jornada solidaria para apoyar la lucha contra la ELA, la segunda que se celebra, en la que las categorías inferiores de diferentes clubes de la región se enfrentaron en un ambiente de excepción. Los más pequeños fueron los grandes protagonistas y los que inundaron de ilusión tanto el campo de fútbol como el polideportivo anejo. El partido final, con exjugadores como Rober Canella o Manolo Sánchez Murias, fue el colofón perfecto para una jornada en la que se pretendió sensibilizar en la ayuda a las víctimas de esta dura enfermedad.
- La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
- El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas
- La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena
- Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
- ¿Cuál es el origen de los nombres de los 78 concejos asturianos? Uno de los mayores expertos en toponimia da las claves
- Renovación en el ataque del Real Oviedo: salidas, fichajes y un internacional griego en la agenda
- La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño
- Colas en Lidl para hacerse con el calefactor más barato del mercado: disponible en dos colores por menos de 8 euros