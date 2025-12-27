Los clubes de Asturias, unidos en Lugones para apoyar la lucha contra la ELA

Estuvo Garra, la mascota del Oviedo, haciendo las delicias de los más pequeños y estuvieron ilustres veteranos del Sporting, que culminaron la jornada solidaria celebrada en Lugones, en el campo del Santa Bárbara, disputando un partidillo contra los veteranos del Atlético Lugones. Fue una jornada solidaria para apoyar la lucha contra la ELA, la segunda que se celebra, en la que las categorías inferiores de diferentes clubes de la región se enfrentaron en un ambiente de excepción. Los más pequeños fueron los grandes protagonistas y los que inundaron de ilusión tanto el campo de fútbol como el polideportivo anejo. El partido final, con exjugadores como Rober Canella o Manolo Sánchez Murias, fue el colofón perfecto para una jornada en la que se pretendió sensibilizar en la ayuda a las víctimas de esta dura enfermedad.