La gran cita de la Navidad en el Palacio de los Deportes de La Guía: llega el Freestyle de Gijón, una fiesta con los mejores

El Palacio de los Deportes de La Guía, en Gijón, celebra hoy, a partir de las 18:30 horas, una de las citas deportivas más espectaculares y con más solera del calendario asturiano: el Freestyle de Gijón, donde se darán cita algunos de los mejores especialistas del mundo en motocross de estilo libre. Se espera un lleno en el recinto gijonés para celebrar el vigésimo aniversario de una prueba que aúna las acrobacias con la competición.

La participación será del máximo nivel, con los mejores de España, que están también entre los mejores del mundo en la especialidad. Estarán el gran Maikel Melero, cinco veces campeón del Mundo; Pedro Moreno, cuatro veces campeón de España; Dani Torres, campeón Mundial de X-Fighters; José Canosa, "Mincha", actual campeón de España y segundo clasificado en la reciente prueba del Campeonato Mundial GP, en Pamplona; y Mario Lucas, tercero en el campeonato nacional de 2025.

Las últimas entradas que quedan disponibles para asistir al espectáculo se pondrán a la venta hoy, a partir de las 12:00 horas, en la taquilla del recinto gijonés. La taquilla permanecerá abierta hasta que se agoten las pocas localidades que aún están disponibles. Las puertas se abrirán para que comience a acceder el público a las 17:00 horas.

FREESTYLE de Gijón. / Ángel González

Uno de los últimos en incorporarse al cartel de participantes fue Pedro Moreno, que estuvo en una de las primeras ediciones y ahora regresa para sustituir a Pablo Naert, lesionado. "Conozco el evento de Gijón, es uno de los sitios donde más se ha repetido un evento de Freestyle, y recuerdo los principios con la Copa Burn, en la que tuve la suerte de competir una o dos ocasiones, y que era la única competición que había por entonces", rememoraba el toledano, para el que es "un honor volver a Gijón y poder disfrutarlo otra vez".

Para Pedro Moreno hay tres participantes que están por encima del resto, ya que al cinco veces campeón del Mundo Maikel Melero se une José Canosa, "Mincha", y Mario Lucas: "Han subido mucho el nivel y lo necesitábamos como el comer. Los que estábamos ya tenemos cierta edad y el futuro de este deporte en nuestro país era muy dudoso". En su opinión, estas nuevas incorporaciones "lo están haciendo muy bien y trabajando muy duro, y hacen que España vuelva a tener futuro en el Freestyle, y años para que la gente pueda seguir disfrutando".

Entre la juventud y la experiencia, Pedro Moreno considera que ha quedado un cartel en el que se mezcla "lo mejor de los últimos veinte años de este deporte". "En Gijón veremos a la vieja escuela el Freestyle español y lo más nuevo que tenemos", concluyó.