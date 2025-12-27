Hanna Patramanska y Bernardo Entrialgo, los más rápidos en la "San Silvestre" de Mieres

La "San Silvestre" de Mieres fue todo un éxito de participación, con 447 corredores en la prueba absoluta, a los que hay que sumar otros 21 que se presentaron a la carrera de los más pequeños, los chupetines, otros 26 en la de minibenjamines, 18 más en la de benjamines, 24 en alevines, 14 en infantiles y 7 en la de cadetes.

La carrera llenó las calles de la ciudad entre los que se vistieron de corto para correr y los que se acercaron a disfrutar del espectáculo navideño, con gente disfrazada que se dedicó a animar a los esforzados deportistas. El ganador en categoría masculina absoluta fue Bernardo Entrialgo Montaño, que tardó 15 minutos y 54 segundos en finalizar los aproximadamente los cinco kilómetros que tenía el recorrido. El podio masculino lo completaron Andrés González González (La Cerezal Team), con un tiempo de 15:57; y Óscar Pina Canal (Club Atletismo Mieres), con 16:08.

En categoría femenina, se impuso Hanna Patramanska (Triovi), con un tiempo de 19:33. Detrás de ella llegaron Deva Pozo Gutiérrez (Club Corredores), con 19:45; y Meritxhell Nava Álvarez (Langreo Trail Team), con 19:49. Fueron 136 las mujeres que participaron en la carrera absoluta femenina.

Entre los más pequeños, los considerados chupetines, el más rápido fue Nicolás Morais Caloto, que se impuso en una distancia ajustada a la edad de los participantes. En categoría minibenjamín la victoria fue para Enzo González Fernández, en benjamín para Ayden Briz Lopez, en alevín para Pablo Villarejo González (Club Deportivo Estadio Gijón), en infantiles se impuso Mara Valladolid Pereira (Deportivo Estadio) y en cadetes Valeria Quiroga Fernández (Oviedo Atletismo).