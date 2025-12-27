"Mincha" vuela en Gijón: así fue el reñido triunfo en el Freestyle ante un grandioso Melero

"Veinte años del Freestyle en Gijón, gracias a la afición, aplauso para Asturias". Entre luces, rock and roll, rugido de motores y olor a gasolina, las motos cumplieron dos décadas de vuelo en el Palacio de los Deportes de La Guía. La edición, patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA, contó con recuerdo al fallecido Luis Molina –hijo del expresidente de la Federación de Motociclismo de Asturias–, como quiso subrayar Maikel Melero, cinco veces campeón del mundo, durante la presentación de los pilotos. Ante 4.500 personas, José Canosa, "Mincha" revalidó el triunfo del año pasado en un apretado final, al empatar a puntos en la general con Melero. El andaluz Dany Torres, superviviente de la primera edición en 2004, completó el podio.

Maikel Melero. | IRMA COLLÍN

Dos enormes rampas en forma de cuña como pasarela hacia el techo del pabellón y el único freno de otras dos superficies inflables, con forma de ola, para amortiguar la bajada a la tierra de los ángeles del Freestyle. Difícil de explicar en palabras algo tan visual como los saltos de un Freestyle. Amplio y lleno de anglicismos el vocabulario para definir volteretas, piruetas y giros imposibles, donde piloto y máquina bailan en el aire. "Mincha", con un 9.0, se llevó la máxima puntuación en la primera manga de saltos, la denominada "la plegada". Fue algo así como el calentamiento de lo que vino después. También una premonición.

Dany Torres, en plena acrobacia.

Mario Lucas, debutante en Gijón, dio la réplica con el primer "backflip" (voltereta hacia atrás) sin manos y Pedro Moreno tiró de "tsunami" (algo así como una maniobra hacia atrás separándose de la moto) para calentar el ambiente y encadenar aplausos. Fue Maikel Melero quien, finalmente, se llevó la siguiente ronda con un 8,5 de puntuación por la plasticidad de sus movimientos antes del llamado "carrusel". El pulso estaba servido.

Los cinco participantes, que antes habían realizado sus saltos en mangas individuales, saltaron a la vez en esta manga. Es decir, en un lapso de apenas ocho o nueve segundos, los cinco por los aires, uno detrás de otro, para dar paso a un descanso con olor a palomitas y los protagonistas prometiendo que lo de después sería mejor.

Volvieron a pista para la ronda freestyle: siete saltos cada uno, puntuando ahora el doble. Se inició bajo la melodía de "Tiempos salvajes", en otro guiño al cielo, en este caso, al también recientemente fallecido Jorge Ilegal. El sevillano Dany Torres, muy aplaudido, dio el susto al golpear el muro inflable en el penúltimo de sus saltos. No hubo daños. Melero levantó a la grada con siete obras de arte. "Tengo que apretar, los jóvenes pisan fuerte", confesó antes de recibir un 9,2 del jurado y seguir la evolución de "Mincha", el heredero, quince años menor. El coruñés, con un 9,4, se puso al frente de la general tras una impecable réplica.

Quedaba el plato fuerte. El triunfo apuntaba a decidirse en el llamado "bestflip": un solo intento para el mejor de los saltos. Lo apretó todo más. Se lució "Micha" y se hizo el silencio cuando llegó el turno del último en salir a escena, Maikel Melero. Decidió el doble "backflip" del cinco veces campeón del mundo, un salto de 9,9 de puntuación. Insuperable. El triunfo en esta ronda llevó a un empate en la general con "Mincha". Máxima igualdad. Máximo espectáculo. El ganador se decidió tomando como referencia la mejor puntuación de la ronda final, la del freestyle. "Mincha" volvió a mandar en Gijón.