El Alimerka Oviedo Baloncesto se impone tras una batalla épica en el Palacio (75-73)

El Alimerka Oviedo Baloncesto sufrió hasta el pitido final, hasta la última acción, para llevarse una victoria (75-73) muy importante ante el Ourense en un Palacio de los Deportes que fue una auténtica fiesta. Un duelo táctico en todo lo alto, en el que se buscaron y encontraron los puntos débiles en los dos lados y en el que Oviedo supo hacerse con el control en la segunda parte y mantener una exigua renta hasta el final.

La igualdad fue constante del primer al último minuto, pero el primer cuarto dijo poco de lo que fue después el partido. Los dos equipos encontraron buenas situaciones para anotar, por fuera Oviedo y por dentro Ourense, llevando el choque a un primer cuarto de alta anotación (24-23) que en absoluto se mantuvo después. Oviedo sí que había logrado hasta ese momento ganar una batalla, la del rebote, fundamental.

El segundo parcial enseñó mucho más de lo que iba a ser el partido. La anotación se redujo mucho, la presión de Ourense a los bases de Oviedo, asfixiante, provocó las pérdidas del equipo de Javi Rodríguez (acabó el partido con 19), mientras que el conjunto gallego no encontraba anotación exterior (metió 1 de 17 triples intentados) ni segundas oportunidades con rebotes ofensivos. Quizás fue el exjugador de Oviedo Sean Mc Donnell el que más daño hizo con su trabajo bajo el aro.

Al descanso se fue Ourense dos arriba (37-39) en medio de una fiesta absoluta en el Palacio. Una charanga amenizando el duelo, los mates de los Barjots Dunkers y más de 4.800 personas disfrutando de un espectáculo enorme. Y emocionante.

Tras el descanso, Oviedo fue capaz de tomar la iniciativa en el juego y en el marcador, con rentas en torno a los cinco y siete puntos que le daban cierta confianza, pero que no le permitían un segundo de respiro. Más aún con un Ourense que, más o menos acertado, siempre fue agresivo en defensa. Ese trabajo les permitió sujetar a un Oviedo en el que Townes, que sufrió de lo lindo, iba poco a poco haciéndose con las riendas del ataque.

Un triple suyo en el último cuarto, a 4:36 de final, dio una renta de seis puntos (68-62) al equipo de Oviedo con la que supo trabajar. Se vio a un OCB muy serio, con Nwaokorie muy sólido en el rebote y bajo el aro, con un Alonso Faure haciendo un trabajo descomunal, con las acciones de Cosialls, importante siempre en momentos clave, con el acierto de Lobaco desde fuera y con un trabajo incansable ante un rival que no dio su brazo a torcer nunca.

Tocó sufrir en los últimos segundos, sobre todo después de que Faure errara dos tiros libres con el marcador 75-72 a 6 segundos del final. Hizo falta Oviedo a 2 segundos del final y el segundo tiro libre de Rafa Lisboa, tirado a fallar, ni fue legal ni acabó en las manos del cuadro gallego, lo que desató la alegría de una afición que ve como su equipo va creciendo con el paso de las jornadas y situándose en una posición cómoda en la tabla.

El domingo (12:30 horas) volverá a haber una fiesta en el mismo escenario. El equipo de Oviedo recibe a un rival ante el que se espera otro duelo igualado, el Fibwi Palma, con el objetivo de seguir sumando para que este proyecto sigue creciendo en aficionados y que ese crecimiento se vea reflejado en el lugar que ocupa el club en esta Primera FEB.