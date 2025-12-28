Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Alimerka Oviedo Baloncesto quiere despedir el año de fiesta: será más que un partido de Primera FEB

El equipo asturiano recibe al complicado Ourense en un Palacio que rozará el lleno y en el que habrá un espectáculo de mates al descanso

El Palacio de los Deportes durante el partido que enfrentó al Alimerka Oviedo y al Alega Cantabria. | / JUAN PLAZA

Antonio Lorca

Antonio Lorca

Oviedo

El Alimerka Oviedo busca despedir hoy (12:30) un 2025 muy importante para la entidad ganando al Ourense, un rival complicado al que tratará de superar con el apoyo de una afición que casi llenará el Palacio de los Deportes. El espectáculo contará también con las acrobacias de los Barjots Dunkers al descanso y tendrá un lado solidario con la recogida de juguetes y libros que ha promovido el club.

El equipo de Javi Rodríguez viene de sufrir una dura derrota (104-102) en la cancha del Caja Rural Zamora, equipo al que ganaba por 21 puntos al descanso y ante el que acabó cediendo en la última jugada de la prórroga. Tras ese tropiezo, el conjunto asturiano afronta dos partidos seguidos en casa, el de hoy ante el Ourense y el domingo siguiente (12:30) ante el Fibwi Palma. Dos ocasiones para alejarse aún más de la zona baja de la tabla y para acercarse a los puestos que clasifican para el play-off.

Este partido sirve también para despedir un 2025 que ha estado marcado para el OCB por el traslado al remodelado recinto deportivo de Oviedo, en el que ha logrado multiplicar su masa social, pasando de tener en torno a mil abonados a los más de 3.200 con los que cuenta ahora. Además, la afluencia media a sus partidos en Primera FEB está siendo de 4.700 espectadores.

