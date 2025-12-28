Los asturianos en la Copa del Mundo de ciclocross: Mario Junquera, Lucía González, Benjamín Noval y Martín Fernández, en la pelea
El 15º puesto del junior de Laviana, el mejor de los ciclistas del Principado en la prueba disputada en la localidad belga de Dendermonde
Roberto Menéndez
El ciclocross sigue en marcha en Bélgica y antes de acabar el año tocó la disputa ayer de una nueva prueba de la Copa del Mundo, en este caso en Dendermonde, donde Benjamín Noval (Nesta MMR) no pudo estar en el podio de la categoría junior, pero sí entre los mejores de la carrera, acabando en 15ª. posición, a 1:05 del ganador, el italiano Patrik Pezzo.
Otro que rindió a gran nivel en esta prueba junior fue el también asturiano Martín Fernández (Nesta MMR), que fue 18º., a 1:18 del ganador. También participó el asturiano Pelayo Gancedo (MMR Academy), que acabó el 58º., a 3:49 de Patrick Pezzo.
En la prueba élite masculina, la victoria fue para uno de los grandes favoritos, Thibau Nys, dos segundos por delante del neerlandés Tibor del Grosso, y a cinco de su compatriota Laurens Sweeck. El mejor español en esta prueba fue Felipe Orts, que llegó en una gran octava posición, a solo quince segundos del ganador. Vigésimo primero fue el también español Gonzalo Inguanzo, a 2:09 de Nys, y el asturiano Mario Junquera (Unicaja Gijón) fue vigésimo cuarto, a 2:12 del neerlandés.
En la prueba élite femenina la victoria fue para la neerlandesa Lucinda Brand, que llegó con 11 segundo de ventaja sobre su compatriota Puck Pieterse y con 23 segundos sobre la francesa Amandine Fouquenet.
La mejor española en esta prueba élite femenina fue la valenciana Sofía Rodríguez, también del equipo asturiano Nesta MMR, que llegó en 29ª. posición, a 3:46 de la ganadora. En cuanto a la participación asturiana, Lucía González (Nesta MMR) fue 37ª., a 4:14 de Lucinda Brand. Sara Cueto (Unicaja Gijón) fue 50ª. y Alicia González (Nesta MMR), 63ª.
