El Chas refuerza la base con diez becas por el mérito deportivo y académico

El Club Hípico Astur (Chas) hizo entrega de sus becas a diez socios de la entidad por sus méritos deportivos y académicos. La ayuda económica, entregada en colaboración con la Caja Rural de Gijón, supone un impulso para los socios más jóvenes que pudieron optar a ellas y que recibieron este reconocimiento en un acto celebrado en la sede del Chas de Gijón. El programa, lanzado este pasado septiembre, estaba destinado a aquellos socios de la entidad nacidos entre 2009 y 2013 que presentasen un buen expediente académico del curso 2024-2025 y que hubieran competido como jinetes y amazonas con el club durante la pasada temporada, también en la 2024-2025.