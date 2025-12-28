Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo, tras ganar al Ourense: "Tenemos que ser realistas y ambiciosos"
"Estoy contento por los chicos, por el club, por la gente, han venido casi 5.000 personas y es importante regalarles una victoria"
Javi Rodríguez dio una importancia enorme a la victoria lograda ante Ourense, un rival que considera muy complicado y que cuenta con un entrenador al que admira y respeta. También valora el técnico gallego lo que supone ganar ante tanta gente en el Palacio de los Deportes.
"Estoy contento por nosotros, por los chicos, por el club, por la gente, que han venido casi 5.000 personas y es importante que la gente venga aquí y se lo pase bien, disfrute del domingo, se sienta identificada por el esfuerzo que ponemos, y regalarles una victoria siempre es importante para todos", comenzó diciendo el entrenador gallego.
Para Javi Rodríguez fue "un partido durísimo ante un grandísimo rival y un grandísimo entrenador". Una importancia que aumenta porque venían "de una derrota un poco amarga ante Zamora". Una de las claves para el técnico gallego estuvo en que controlaron el "rebote defensivo", aunque "no sus canastas en la pintura". También reconoció que tuvieron "muchísimas pérdidas de balón".
Reconoció el entrenador del OCB que los partidos ante Moncho López "generalmente con Moncho son partidos de ajedrez lo que jugamos él y yo. Nos conocemos desde hace muchos años, fue mi entrenador hace 25 años, uno de los que me sacó más rendimiento, conozco su baloncesto y él me conoce a mí", añadió. Por eso, fue "un partido de sufrimiento hasta el final, con defensas muy duras, muy férreas".
La situación en la que se coloca el OCB ahora, con seis victorias y siete derrotas, tiene "mérito": "Tenemos que darnos mérito al club, a la afición, a lo que es el Oviedo Baloncesto por dónde estamos y cómo estamos; es importante que nos demos mérito porque son rivales muy complicados y cada victoria cuesta muchísimo". Por eso, dijo que está "más que satisfecho".
Una satisfacción que Javi Rodríguez no confunde con conformismo: "No te puedes parar, mañana (por hoy) entrenamos otra vez, veremos el vídeo, qué tenemos que mejorar, porque tenemos que seguir mejorando, los rivales no se paran. Estamos contentos de dónde estamos, pero tenemos que ser realistas y ambiciosos, estamos en una posición buena pero por qué no más".
