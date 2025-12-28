Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lena despide el año con una multitudinaria XXX San Silvestre

Lena celebró hoy una animada y participativa XXX edición del Cross Popular de San Silvestre, una prueba ya clásica del calendario deportivo del concejo que volvió a reunir a corredores de todas las edades en las calles de Pola de Lena.

Salida de la San Silvestre de Pola de Lena

Salida de la San Silvestre de Pola de Lena / LNE

María Rendueles

María Rendueles

La jornada comenzó a partir de las 11.00 horas con las carreras de las categorías menores, desde chupetines hasta infantiles, que completaron recorridos adaptados de 150, 450 y 800 metros, en función de la edad. Los más pequeños fueron los primeros protagonistas de una mañana marcada por el ambiente festivo y el respaldo del público.

En la categoría de Mayores, que contó con una destacada participación —251 corredores— y un circuito urbano de 4.000 metros. El triunfo absoluto fue para Pelayo Sánchez Seco (Diabllos de Rivas), que se impuso con un tiempo de 13:36, seguido muy de cerca por Andrés González González y David Pérez Losada, ambos del La Cerezal Team, que cruzaron la meta con 13:37.

Desde el Área de Deportes del Ayuntamiento de Lena se valoró de forma muy positiva el desarrollo de esta trigésima edición, que volvió a acercarse a los 300 participantes, consolidando la prueba como una de las citas deportivas y sociales más destacadas del final de año.

Además, la carrera tuvo un marcado carácter solidario, ya que el Ayuntamiento donará íntegramente la recaudación de las inscripciones a la Asociación Española del Síndrome de Wolf-Hirschhorn, destinada a la investigación de esta enfermedad rara.

