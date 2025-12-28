Moncho López, entrenador del Ourense, tras caer en Oviedo: "Da gusto jugar aquí, en un pabellón tan bonito y con tanta gente"
El equipo gallego perdió por solo dos puntos (75-73) ante el Alimerka
A. L.
Mocho López, entrenador del Ourense, acabó el partido dolido por la derrota, pero orgulloso del trabajo de su equipo. También elogió a su homólogo en el banquillo del Alimerka, Javi Rodríguez, al que entrenó como jugador, y al proyecto del conjunto asturiano: "Quiero dar la enhorabuena al Alimerka por la victoria y por el ambiente, me parece fantástico, da gusto jugar aquí, con tanta gente, en un pabellón tan bonito; tenéis algo muy interesante entre manos, un proyecto muy bonito y ojalá tengáis mucha suerte, buenos resultados y mucho apoyo".
En cuanto al partido, resumió rápido las claves: "Oviedo nos castigó con lo que es una de nuestras armas, el rebote ofensivo; mi equipo lo dio todo, mucha lucha, mucha raza, pero nos faltó algo esencial para ganar, que es el acierto".
Reconoció Moncho López que tanto OCB como COB sueñan con "jugar play-off", aunque "por presupuesto, el lugar de Oviedo y COB estaría muy abajo". También elogió el exentrenador del Gijón Baloncesto a Javi Rodríguez, al que auguró, como a Carles Marco, técnico de Coruña y exentrenador del OCB, un futuro en la ACB.
