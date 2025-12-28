El proyeto Mater de Asturias lleva el rugby a la cárcel: el deporte oval rompe los muros de la prisión

El Centro Penitenciario de Asturias acogió ayer una jornada muy especial en la que el rugby femenino se convirtió en una herramienta de encuentro, aprendizaje y transformación social. Un total de 25 jugadoras de los equipos que integran el proyecto Mater de Asturias (Allquelarre de Llanera, Chousans de Avilés, Madreñes de Gijón y Osas de Oviedo) se desplazaron hasta el centro para participar, junto a las internas, en una actividad enmarcada dentro del Proyecto Espartanos, que promueve el desarrollo personal a través del deporte en el ámbito penitenciario.

Desde el inicio, el ambiente estuvo marcado por la ilusión, el respeto y la convivencia. Jugadoras de distintos clubes compartieron campo con mujeres privadas de libertad, unidas por un mismo objetivo: vivir el rugby desde sus valores fundamentales, como compromiso, solidaridad, disciplina y trabajo en equipo. Todo ello en un entorno donde estas enseñanzas adquieren un significado especialmente profundo.