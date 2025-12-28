Así se vivió en la grada la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto ante Ourense: mates, charanga y mucho ambiente en una jornada inolvidable

El que estuvo en el Palacio para ver el encuentro entre el Alimerka Oviedo y el Ourense se fue del Palacio de los Deportes con muy buen sabor de boca. Además de la victoria del Alimerka Oviedo, el público disfrutó con la espectacular actuación de los Barjots Dunkers, una agrupación francesa que hizo las delicias con sus acrobacias y mates sobre el parqué del Palacio de los Deportes.

Por si fuera poco, una charanga, "Laxarangana", con tambor, clarinete y demás instrumentos, amenizó el choque desde antes de comenzar, colaborando en que el público se metiera en el partido y apoyara todavía más al equipo. De hecho, desde que el Alimerka llegó al Palacio este fue uno de los partidos en los que más se sintió ese calor de los aficionados para apoyar a su equipo en un partido especialmente igualado y apretado.

Todas las imágenes del Palacio de los Deportes: mates, charanga y victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto ante el Ourense / Irma Collín / Irma Collín

Tanto la agrupación de acrobacias francesa, que ha actuado en partidos de la NBA y de la Euroliga, como "Laxarangana" se combinaron a la perfección con los clásicos Rubén Rodríguez y Jorge Lana, encargados de poner voz y música en los partidos del OCB. En el aspecto musical, hubo también un homenaje al recientemente fallecido Jorge Martínez, líder de Ilegales, del que se pusieron un par de canciones muy celebradas por el público.

La época navideña también invitó a la solidaridad y por esa razón el club recogió juguetes y libros en una de las puertas del Palacio. Un buen número de aficionados se pasaron por la puerta designada para colaborar con esta iniciativa. A su vez, antes del comienzo del partido hubo un emotivo acto solidario con el "Ángel de Javi", una iniciativa en favor de un niño de ocho años que lucha contra el síndrome NEDAMSS y que necesita recaudar fondos de manera urgente para recibir una terapia experimental. El propio Javi estuvo antes de que el balón comenzara a botar y se llevó una bonita ovación del público congregado en el Palacio de los Deportes en una jornada que quedará para el recuerdo.