Éxito rotundo del XXII Campeonato Open de Asturias de Wushu y Taichi en Oviedo

Gran éxito del XXII Campeonato Open de Asturias de Wushu (artes marciales chinas que incluyen al taichi), deporte asociado a la Federación de Judo y Deportes Asociados, que se celebró en el gimnasio Oviedo Sport de Víctor Valle, bajo las direcciones deportivas de Marta y Álex.

Participantes en el Regional de wushu. | LNE

Participaron un total de 48 personas, 13 del Club Oviedo Sport, 25 del Club Zen Gijón (38 de la Federación Asturiana) y 10 de Salamanca pertenecientes a la Federación de Castilla y León.

En total, hubo 35 competidores: 7 del Oviedo Sport, 19 del Club Zen Gijón (26 de la Federación Asturiana) y 9 de Salamanca de la Federación de Castilla y León.

La organización y arbitraje estuvo representada por 13 jueces árbitros del Oviedo Sport, 6 del Club Zen Gijón (12 de la Federación Asturiana) y uno de Salamanca de la Federación de Castilla y León.

Sobre el tatami hubo un total de 36 espectaculares eventos: 21 de formas (taolu) y 15 combates de light sanda, de las categorías absoluta, juvenil, cadete e infantil, tanto masculino como femenino.

Se entregaron 50 medallas: 22 de formas, 20 de combates y 6 a árbitros honoríficos.

Este campeonato es clasificatorio para los campeonatos del año próximo: Nacional, Europeo y Mundial.

José Ramón Maseda (presidente de la Federación Asturiana de Judo y Deportes Asociados) y Víctor Valle (director del Club Oviedo Sport) disculparon su ausencia al estar en otros eventos. El Club Oviedo Sport donó las medallas y cedió las instalaciones. “Les agradecemos su continua colaboración, apoyo y ayuda”, señalaron desde la organización.

Aunque era de esperar, es de destacar la espectacular actuación de Alba Niño, que logró los oros en formas, con las notas más altas, con impresionantes actuaciones en puño y abanico de taichi yang tradicional. No menos espectaculares fueron las actuaciones de Adolfo Ropero e Iratxe Imadiedo, con formas de norte de puño y armas: palo, lanza, espada y sable.

También es digna de mención la progresión de Rodrigo García, en taichi de puño y espada, y no menos espectaculares fueron las actuaciones de Miguel Vázquez, en especial con la espada. Alicia Felgueroso hizo unas muy dignas formas, en especial de taichi. Arian García no pudo participar, pues no hubo combates de taichi (tuishou) por falta de tiempo.

Es de destacar el ambiente cordial y deportivo, muy respetuoso, como nos comprometimos en el juramento deportivo del inicio. Es muy importante la colaboración del numeroso público, que además de apoyar y aplaudir, hicieron fotos y vídeos para tener un buen recuerdo de este entrañable evento.

Asistieron los directores de la escuela federativa asturiana, José Joaquín Suárez Martínez y Vicente Jesús González Suárez, para hacer la entrega de medallas, además de entregar los diplomas del curso de titulación de este año, donde se titularon como entrenadores regionales Rodrigo García y Víctor Gutiérrez.

Al finalizar se hizo la tradicional comida de hermandad, que contribuyó a consolidar todavía más la cohesión del grupo, a limar asperezas de las competiciones y a fomentar el espíritu de respeto y unión, comentar con humor las anécdotas y analizar las cuestiones que se pueden mejorar.

Desde la organización se dio la “enhorabuena a los medallistas por su éxito, a todos los participantes por el esfuerzo y colaboración, y muchas gracias a todos por contribuir a mejorar y subir el nivel humano y deportivo del wushu-kungfu (incluido el taichi), nuestro espectacular y completo deporte para todos”.

Los participantes fueron:

Competidores del Oviedo Sport: Iratxe Imadiedo Álvarez, Adolfo Ropero Secades, Alicia Felgueroso Hevia, Rodrigo García Suárez, Miguel Vázquez Fernández, Alba Niño González, Arian Albar García Menéndez.

Jueces árbitros organización Oviedo Sport: Eloy Alberto Niño Ortega, Alba Niño González, Rodrigo García Suárez, Miguel Vázquez Fernández, Arsenio Gago Iglesias y Efigenia.

Competidores del Zen Gijón: Laura Sánchez Matthews, Marcos Iglesias Ablanedo, Yago Hermida Díaz, Manuel López Martínez, Ángel Pérez Alonso, Hugo Valle Gutiérrez, Martín Shan Álvarez Díaz, Alba Muñoz Martínez, Arturo Suárez Rodríguez, Daniel Carrera Martínez, Alejandro López Martínez, Roberto Ruiz González, Daniel Cueva Tomás, Noel Canto Toimil, Gerardo Ruibal Silva, Jesús González Cuervo, Dana Briz Amasifuen y Alba Manzano López.

Árbitros organización Zen Gijón: Víctor Gutiérrez Blanco, Samuel Sánchez Prieto, Víctor Manuel Prada, Emma Alario Sánchez, Marco Fernández Fernández y Mónica.

Competidores de Salamanca: Esperanza Rivas López, Vega Roncero Martín, Emma Rubio Tato, Héctor Rubín Tato, Andrés Sánchez Parra, José Piñuela Vicente, Francisco Sánchez Parra y Carlos Bautista Torres.

El wushu y el taichi siguen creciendo en Asturias gracias al trabajo federativo y al compromiso de clubes y deportistas