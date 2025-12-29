La Familia Olímpica Asturiana gana peso en los órganos de decisión

La Familia Olímpica Asturiana consolida su presencia en los organismos del deporte nacional e internacional con la incorporación de varios de sus miembros a puestos de responsabilidad estratégica.

Entre los nombramientos destaca Jessica Alonso, integrante de la Comisión de Integración y Cooperación del Comité Olímpico Español. En el plano internacional, Ángela Alonso ocupa un papel relevante como presidenta de la Comisión de Arbitraje de World Rowing y miembro de su Council. Pablo Carriles forma parte del Comité Técnico de la Federación Europea de Gimnasia, mientras que el exinternacional de balonmano Raúl Entrerríos integra la Comisión Olimpismo 365 del COE.

Además, Javier Hernanz preside la Real Federación Española de Piragüismo y la Comisión de Sports del COE. La representación se completa con Jorge García, María López y Marcelino Torrontegui, consolidando la voz asturiana en el deporte mundial.

Asturias refuerza así su peso en la toma de decisiones del movimiento olímpico y de federaciones de nivel, tanto en el ámbito técnico como institucional.