La Familia Olímpica Asturiana gana peso en los órganos de decisión
La Familia Olímpica Asturiana consolida su presencia en los organismos del deporte nacional e internacional con la incorporación de varios de sus miembros a puestos de responsabilidad estratégica.
Entre los nombramientos destaca Jessica Alonso, integrante de la Comisión de Integración y Cooperación del Comité Olímpico Español. En el plano internacional, Ángela Alonso ocupa un papel relevante como presidenta de la Comisión de Arbitraje de World Rowing y miembro de su Council. Pablo Carriles forma parte del Comité Técnico de la Federación Europea de Gimnasia, mientras que el exinternacional de balonmano Raúl Entrerríos integra la Comisión Olimpismo 365 del COE.
Además, Javier Hernanz preside la Real Federación Española de Piragüismo y la Comisión de Sports del COE. La representación se completa con Jorge García, María López y Marcelino Torrontegui, consolidando la voz asturiana en el deporte mundial.
Asturias refuerza así su peso en la toma de decisiones del movimiento olímpico y de federaciones de nivel, tanto en el ámbito técnico como institucional.
- Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
- El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
- Colas en Lidl para hacerse con las zapatillas deportivas más baratas del mercado: disponible en todas las tallas por menos de 10 euros
- Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final
- El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil
- Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
- Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema