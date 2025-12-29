Una plata mundial con ayuda de la inteligencia artificial: la curiosa historia de un subinspector de policía gijonés
Antonio Sánchez se coronó como subcampeón del mundo de la modalidad de triatlé en Sudáfrica y reconoce que la IA fue una herramienta fundamental: "Era como un entrenador que entiende mucho de este deporte"
Es subinspector de policía, pero le va la marcha. Antonio Sánchez (Gijón, 1981) se adentró en el mundo del pentatlón en 2020, un deporte que combina las modalidades de esgrima, equitación, natación, tiro con pistola láser y carrera a pie. De todas ellas, el gijonés se centró únicamente en las últimas tres: tiro, natación y carrera a pie. Esta modalidad se denomina triatlé y en el último Mundial, en Sudáfrica, terminó como subcampeón en categoría +40. "Es un orgullo, un resultado que me hace sentir muy reconfortado".
Su interés por este tipo de modalidades más específicas proviene por la salida de la equitación del pentatlón. "A mí el montar a caballo me gustaba mucho", reconoce. El hecho de tener que prepararse en cinco modalidades y la dificultad para encontrar competiciones de pentatlón también influyeron en su decisión. "Lejos del nivel más alto es complicado encontrar participación". Por ello se pasó a competir en biatlé, (correr y nadar), laser-run (correr y disparar) y triatlé (correr, nadar y disparar), donde logró su gran éxito.
Este tipo de competiciones se desarrollan de la siguiente manera. En primer lugar, los atletas disponen de hasta 50 segundos para efectuar cinco disparos, con una sola mano y desde una distancia de 10 metros, sobre un blanco de reducido tamaño. Cuando clavan su disparo en cinco ocasiones realizan una vuelta de 600 metros y repiten el procedimiento tres veces. Tras disparar por tercera ocasión, los deportistas se van al agua a nadar 100 metros y terminan con una última vuelta corriendo. "La clave es el equilibrio porque si vas muy rápido vas a tener peor pulso para disparar", explica Sánchez.
La prueba es exigente, pero el hecho de competir en Sudáfrica lo complica todo aún más. "Hacía un calor infernal, fue muy duro", confiesa el gijonés, que corrió sobre la blanda arena de la localidad de Mossel Bay. Pero ni eso pudo frenarlo. Antonio Sánchez terminó segundo con un tiempo de 11:31.20, treinta segundos por detrás del local Tiaan Rossouw. "Sudáfrica es un país muy potente, siempre tiene a los mejores deportistas y físicamente son fortísimos", comenta.
De lo que más orgulloso se siente el gijonés es de su mejora en los disparos, su gran "debe" en pruebas anteriores y uno de los aspectos que más ha trabajado en los últimos meses. Y, sorprendentemente, uno de sus mayores aliados durante este tiempo ha sido el Chat GPT. "Me lo ponía para preparar las sesiones. Era como un entrenador que entiende mucho de este deporte y, desgraciadamente, no hay muchos entrenadores ahí fuera que lo entiendan. Ha salido fenomenal", confiesa. Con el paso de los días iba nutriendo a la inteligencia artificial de información y esta incluso le ayudaba a ganar confianza. "Lo más útil fueron las proyecciones que me hacía. Me daba mucha información sobre mis rivales y me decía que tenía opciones de medalla. ¡Y acertó!".
