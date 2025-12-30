El Alimerka Oviedo despide el año bien acompañado: 300 aficionados presentes en el último entreno del 2025

Después de la jornada frenética vivida el pasado domingo en el Palacio de los Deportes, que terminó con la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto ante el Ourense (75-73), la afición del conjunto carbayón tenía ganas de más. Cerca de 300 hinchas se dieron cita esta mañana en el remodelado recinto carbayón para disfrutar del último entrenamiento del año en familia.

En las gradas había una importante presencia de los más jóvenes. Allí estaban todos los niños del Campus de Navidad del Alimerka Oviedo que se celebra durante estas fechas en el colegio San Ignacio. Los jugadores del club carbayón firmaron autógrafos y se sacaron fotos con los allí presentes y los chicos del campus subieron hasta la zona de prensa para charlar con algunos de los componentes de la plantilla.

El Alimerka Oviedo regresa al trabajo el viernes

El cuadro carbayón disfrutará de su jornada de descanso este miércoles y en año nuevo. Volverá al trabajo el viernes 2 de enero y tendrá dos sesiones para preparar su primera cita del 2026, en la que espera dar un paso adelante en la clasificación, apoyado por un Palacio repleto que vibra cada fin de semana. El Alimerka Oviedo volverá a jugar en casa, en esta ocasión ante el Fibwi Palma (12:30 horas), en otro encuentro que se prevé muy igualado. Actualmente los de Javi Rodríguez ocupan la décima plaza, cerca de los puestos de play-off de ascenso.