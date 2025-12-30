El Alimerka Oviedo despide el año bien acompañado: 300 aficionados presentes en el último entreno del 2025
La última sesión del año contó con una gran presencia de la hinchada del conjunto carbayón
Los pequeños del campus pudieron charlar y conseguir autógrafos de sus jugadores favoritos
Después de la jornada frenética vivida el pasado domingo en el Palacio de los Deportes, que terminó con la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto ante el Ourense (75-73), la afición del conjunto carbayón tenía ganas de más. Cerca de 300 hinchas se dieron cita esta mañana en el remodelado recinto carbayón para disfrutar del último entrenamiento del año en familia.
En las gradas había una importante presencia de los más jóvenes. Allí estaban todos los niños del Campus de Navidad del Alimerka Oviedo que se celebra durante estas fechas en el colegio San Ignacio. Los jugadores del club carbayón firmaron autógrafos y se sacaron fotos con los allí presentes y los chicos del campus subieron hasta la zona de prensa para charlar con algunos de los componentes de la plantilla.
El Alimerka Oviedo regresa al trabajo el viernes
El cuadro carbayón disfrutará de su jornada de descanso este miércoles y en año nuevo. Volverá al trabajo el viernes 2 de enero y tendrá dos sesiones para preparar su primera cita del 2026, en la que espera dar un paso adelante en la clasificación, apoyado por un Palacio repleto que vibra cada fin de semana. El Alimerka Oviedo volverá a jugar en casa, en esta ocasión ante el Fibwi Palma (12:30 horas), en otro encuentro que se prevé muy igualado. Actualmente los de Javi Rodríguez ocupan la décima plaza, cerca de los puestos de play-off de ascenso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
- Oviedo dará 'margen' para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida
- Cuatro heridos en un accidente en Trubia con doce coches implicados
- Alimerka amplía su presencia en el noroeste de España con la enseña AMK, entra en una nueva comunidad y explora más mercados
- La irrupción de un jabalí en la Autovía a la altura de Ujo (Mieres) causa destrozos en siete vehículos
- Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
- Las claves del fichaje de Thiago Borbas por el Oviedo: el mercado americano y la agresividad que quiere Almada
- La obra de los tapices rodantes del HUCA da un paso más con las pruebas lumínicas