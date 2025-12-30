El año del brinco del Real Avilés Industrial

Entre las instantáneas más significativas de lo que fue, para el Real Avilés Industrial, el año que cierra el primer cuarto del XXI, podría imponerse una realizada a las 21:52 horas del 31 de mayo, justo cuando el césped del Suárez Puerta estaba siendo sometido al pisoteo más multitudinario, y a la vez soportable, de sus 83 años. En ese momento, todas las fuerzas de orden, públicas y privadas, desistían de frenar a la marabunta agolpada para celebrar el cuarto ascenso, real y por méritos deportivos, de la historia del club.

Si el 2024 se despedía con solo 2 puntos de los 12 últimos posibles, el arranque de 2025, que coincidía justo con el de la segunda vuelta, ya presagiaba cosas buenas. A ritmo de una media inglesa casi perfecta, se enlazaban 14 partidos consecutivos sin perder y la promoción se asegurada en la penúltima jornada, con un 3-0 al Guijuelo.

Durante el apéndice decisivo, el equipo de Javi Rozada mezcló plenitud con la providencia personificada en el guardameta Álvaro Fernández, porque nada de habitual tiene la neutralización de dos penaltis en ida y vuelta de eliminatoria y ambos sobre la bocina.

Si el cruce con el Atlético Antoniano estuvo salpicado de momentos extravagantes –los goles salvadores eran cosa de dos centrales, Jean Babin y Julio Rodríguez–, tensos, de incertidumbre y épica, el del Rayo Majadahonda era más apacible de lo previsible. A la última cita y ante casi 9.000 espectadores, el equipo llegaba casi perfecto en lo físico, soberbio en lo mental y certero en el tino, con un global, entre lo nadalístico y lo alcaraziano, de 6-0 y un Javi Cueto que, con 3 goles, dejaba en anécdota la puntería de Guillermo Tell.

Sin embargo, los resultados deportivos no respondieron a lo que suelen ser, la principal pauta de las decisiones en el fútbol. A veces, el ser humano tiende a regatearse a sí mismo y, desde lo más alejado de lo puramente futbolístico, emanó la destitución ipso facto de Javi Rozada, producto de la colisión de temperamentos, de egos, entre los líderes ejecutivo y deportivo. En el día de autos, 8 de agosto, tenía lugar la escena, surrealista y de final infausto, que bien puede pasar a los anales del industrialismo con el título de "el encontronazo de la Feria de Muestras", que poco tuvo de feria, pero, de muestras, todo.

Y de una contradicción que generó negatividad, a otra que, de momento, sigue inspirando optimismo. La falta de tiempo, motivo suficiente para el recelo, trajo consigo el hallazgo de Dani Vidal, técnico que, pese a su extrema juventud, quizá hubiese sido inaccesible en circunstancias normales. El equipo, que siente el acompañamiento masivo de la grada, está cotizando por encima de las expectativas y, a este ritmo, podría alcanzar el objetivo de la permanencia con la antelación necesaria para pensar en algo más, pero el orden cronológico manda y no permite marcar el segundo gol antes que el primero.

Además del genuino ascenso, que solo tiene tres precedentes (1987, 1990 y 2002) y de los positivos resultados en general (solo se perdieron 1 de cada 4 partidos), 2025 también quedará en el recuerdo por sus numerosos momentos de emoción, tanto positiva como negativa. Con el crono por encima del minuto 90, se marcaron 7 goles, los 6 de Javi Cueto y aquel tan exultante de David Momoh ante el Salamanca UDS, pero también se sufrieron 8 de los rivales, algunos tan dolorosos como el autogol de Viti Díaz en Llanera, el del Atlético Antoniano que abocaba a la prórroga o el que significó el momento de mayor decepción del año, la eliminación copera en Ávila, ante un rival de inferior categoría.

En el capítulo individual, un nombre marca lo que ya se puede considerar momento de transición. Aunque Natalio Lorenzo siga en activo, ya cabe hablar del año I d.N. (después de Natalio), pues el valenciano ha dejado de liderar los rankings de partidos y goles, después de 4 y 5 años naturales consecutivos, respectivamente. Álvaro Gete, único que participó en todos los partidos (39), y Javi Cueto, que acumuló 15 goles, son los más inmediatos sucesores de Natalio.