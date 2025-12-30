Asturias despide el año a la carrera: todas las "San Silvestre" que quedan por correr y en las que se espera una gran participación

Un 31 de diciembre más, las principales localidades asturianas cerrarán el año en materia deportiva con la celebración de las tradicionales carreras de "San Silvestre", una cita que ya es imprescindible en la víspera de fin de año. Desde los más pequeños hasta los más adultos se vestirán de corto y llenarán las calles de las principales ciudades de la región, con Gijón, Oviedo y Avilés como máximos exponentes de la fiebre "running", cada vez más notable en los últimos tiempos. De hecho, se espera una gran participación en todas ellas aprovechando uno de los eventos más multitudinarios del calendario.

En global, este miércoles habrá un total de 25 carreras por toda la región. La de Gijón, la decana en el Principado, afrontará su 56ª edición y volverá a ser un éxito en participación. La prueba, organizada por el Patronato Deportivo Municipal de Gijón y el Club Gijón Atletismo, amplía su oferta en 200 dorsales más y espera alcanzar los 7.400 corredores entre todas las modalidades. La principal, la carrera en categoría absoluta, agotó hace semanas las 5.400 plazas disponibles. A partir de las 16:00 horas comenzarán los más pequeños y a las 17:00 llegará el turno para los más competitivos.

La de Oviedo será la más tardía, junto a la de Langreo. A las 18:30 horas se dará el pistoletazo de salida a la 42ª edición, que vuelve a apostar por un circuito en el que el centro de la ciudad es protagonista. Al igual que Gijón, todos los dorsales están agotados para la prueba absoluta -de 5,5 kilómetros- y se espera alcanzar los 6.500 participantes contando también a los más pequeños. Además, todo lo recaudado irá para el Teléfono de la Esperanza, una asociación sin ánimo de lucro que decide colaborar de modo voluntario para ayudar a reducir el sufrimiento humano. Con esta prueba se cerrará el 2025 y abrirá un año muy especial para la capital del Principado, que se convierte en Ciudad Europea del Deporte en 2026.

Principales carreras "San Silvestre" en Asturias. / LNE

También se espera una gran participación en la "San Silvestre" de Avilés, organizada por la Asociación Atlética Avilesina y su Ayuntamiento, cuyo objetivo es completar las 3.200 plazas disponibles (2.500 para la carrera absoluta y 700 para los menores de edad), en una de las grandes citas deportivas del año. La 38ª edición arranca a las 18:00 horas y repite el mismo recorrido que el año pasado: 5.600 metros con salida en la Avenida Cervantes y meta en la Plaza de España, que garantiza una salida cómoda y rápida para todos los participantes.

Pero la emoción también estará presente en otros puntos del Principado, con carreras de oriente a occidente. La más madrugadora será la de Castropol, que arrancará a las 11 de la mañana con un tope de 150 corredores, pero también habrá actividad en lugares como Coaña, Laviana, Cudillero, Santa Eulalia de Oscos y Pola de Allande. El momento de mayor actividad llegará por la tarde, donde también habrá pruebas en lugares como Cangas del Narcea, Llanes, Nava, Ribadesella, Luarca, San Martín del Rey Aurelio, Villayón, Las Regueras, La Caridad, Salave, Grandas de Salime, Llanera, Nava, Villaviciosa y Tineo.

Localidades como Mieres, Pola de Siero, Lugones o Pravia decidieron adelantar su "San Silvestre" a días antes para contar con más participación, por lo que muchos corredores podrán despedir el año con unos últimos trotes en otra parte de la región. Lo que es seguro es que las calles estarán abarrotadas para disfrutar de una carrera que ya es tradición, para animar a sus corredores favoritos y para vivir una jornada diferente de deporte antes de engalanarse para el año nuevo.