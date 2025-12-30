Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónGordo de VillamanínLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoOviedo Capital Europea de la Cultura
instagramlinkedin

Los karatecas asturianos se concentran por el Europeo

La karateca Eva Otero.

La karateca Eva Otero. / Fernando Rodríguez

La Selección Española de Kárate ha seleccionado a las asturianas Celia Suárez, Eva Otero e Irene Fernández para participar en la preselección de kumite femenino del Campeonato de Europa de 2026, que se celebrará en el CAR de Madrid los días 2 y 3 de enero. A su vez, la Federación también ha citado a Izán Álvarez y Nerea Teixeira para participar en la concentración de kata cadete, júnior y sub-21 -también en el CAR del 2 al 5 de enero- con motivo del Europeo que se celebrará en Chipre a principios de febrero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents