Los karatecas asturianos se concentran por el Europeo
La Selección Española de Kárate ha seleccionado a las asturianas Celia Suárez, Eva Otero e Irene Fernández para participar en la preselección de kumite femenino del Campeonato de Europa de 2026, que se celebrará en el CAR de Madrid los días 2 y 3 de enero. A su vez, la Federación también ha citado a Izán Álvarez y Nerea Teixeira para participar en la concentración de kata cadete, júnior y sub-21 -también en el CAR del 2 al 5 de enero- con motivo del Europeo que se celebrará en Chipre a principios de febrero.
