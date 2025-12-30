Martín Fernández cierra el año rozando el podio en Bélgica
El ciclista de Ranón, Martín Fernández, cerró el año con un cuarto puesto en el Trofeo Loenhout (Bélgica) tras quedarse a solo cuatro segundos de subirse al podio. Por su parte, Benjamín Noval tuvo un final más accidentado, con una caída en la penúltima vuelta que le hizo terminar en la decimocuarta posición.
