Las selecciones asturianas de balonmano, a escalar puestos en el Nacional por autonomías
Las selecciones asturianas de balonmano velan armas para los Campeonatos de España de selecciones autonómicas (CESA) que se inician este sábado en las localidades catalanas de Blanes, Calella, Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Pineda y Santa Susana. Con la idea a medio plazo de reverdecer laureles (el último podio de Asturias data de 2019 y lejos quedan ya los títulos de principios de los 2000), el objetivo principal es que los dos equipos infantiles, el masculino y el femenino, y el cadete masculino mantengan la primera categoría, conquistada en enero de 2025. Los demás, las selecciones juveniles y la cadete femenina, competirán de mano en la Copa de España y tratarán de dar el salto a la élite. El equipo infantil femenino, dirigido por Amaya Noval y Raúl Blanco, es la gran esperanza con vistas a acercarse al podio, ya que viene de realizar una gran preparación, incluido el triunfo en uno de los torneos previos. La expedición asturiana a Cataluña es de 120 personas, incluido un completo cuadro de auxiliares con fisios, preparadores físicos y médicos. En el CESA tomarán parte la totalidad de comunidades autónomas, con un número de jugadores cercano a los dos millares.
