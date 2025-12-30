Una Semana Internacional de Montaña de Gijón de lleno

La proyección comentada del vídeo "Eiger Nordwand", obra galardonada con el Premio Actividades Asturianas 2025 que documenta la ascensión a la cara norte del Eiger realizada por Mario Benito y Juan Luis Guilluy, sirvió ayer de introducción perfecta a la 46ª Semana Internacional de Montaña de Gijón, "Memorial Julio Bousoño", que volverá a traer a Asturias a leyendas y aventureros de la montaña. El programa, que se extenderá desde el 12 al 16 de enero en el teatro Jovellanos, fue presentado ayer en un abarrotado salón de actos de la Escuela de Comercio.

La Semana, decana en Asturias, aspira a seguir siendo un referente nacional en una época de grandes cambios, con la irrupción de plataformas especializadas y de streaming, la explosión de las redes sociales y la cada vez mayor profesionalización del mundo de la montaña.

Para ello, según explicó Diego Cienfuegos, responsable de la programación, se ha captado para esta edición "un poco de todo, una mezcla de ponentes nacionales e internacionales, jóvenes y veteranos". Las jornadas, todas ellas a las 20 horas en el Jovellanos, se inician el lunes 12 con Aymar Navarro, un esquiador extremo famoso y que ya estuvo en Gijón, que contará algunas de sus últimas aventuras. Al día siguiente le tocará el turno a Carlos Gallego, veterano alpinista madrileño, que recordará la ascensión al Chacraraju. También en Perú, en los alrededores de la cordillera del Huayhuash, transcurre la historia que contará el miércoles 14 Pau Costa, en representación de otros tres amigos catalanes con los que comparte aventuras en bicicleta de montaña.

Las dos últimas fechas de la Semana están dedicadas a protagonistas internacionales. El jueves 15 será el esloveno Silvo Karo, veterano pero en activo, que recordará algunas de sus ascensiones más emblemáticas. El cierre correrá a cargo de Barbara Zangerl, austriaca, y Jacopo Larcher, italiano, que explicarán sus escaladas en granito en Yosemite.

Pero el club organizador, AMA Torrecerredo, quiere cuidar "la cantera local", y para ello ha establecido el Premio Actividades Asturianas. Tras quedar desierto en 2024, este año ha recaído en el rescatador Juan Luis Guilluy y el médico rescatador Mario Benito por "Eiger Nordwand", un vídeo en el que explican su ascensión a la cara norte del mítico Eiger suizo. La proyección fue escogida para cerrar la presentación de ayer, mientras que las otras cuatro piezas finalistas han servido de apoyo para las jornadas previas a la Semana en sí.