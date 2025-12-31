Abel Rodríguez y Paula Herrero ganan la San Silvestre de Avilés, que reunió a más de 3.000 participantes

Frío, fiesta y muchas ganas de correr. La San Silvestre avilesina contó con más de 3.000 participantes que despidieron el año a la carrera por las calles de la ciudad. Abel Rodríguez Layosa, del Universidad de Oviedo, y Paula Herrero Aguirre, del Club Atletismo Adidas, fueron los ganadores en categoría absoluta.

La San Silvestre tuvo un trazado de aproximadamente 5.600 metros, en la prueba grande, que repitió el recorrido del año pasado con salida en la Avenida Cervantes y meta en la Plaza de España.