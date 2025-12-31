Abel Rodríguez y Paula Herrero ganan la San Silvestre de Avilés, que reunió a más de 3.000 participantes
La prueba, con un trazado de 5.600 metros, animó las calles de la ciudad con final en la Plaza de España
Frío, fiesta y muchas ganas de correr. La San Silvestre avilesina contó con más de 3.000 participantes que despidieron el año a la carrera por las calles de la ciudad. Abel Rodríguez Layosa, del Universidad de Oviedo, y Paula Herrero Aguirre, del Club Atletismo Adidas, fueron los ganadores en categoría absoluta.
La San Silvestre tuvo un trazado de aproximadamente 5.600 metros, en la prueba grande, que repitió el recorrido del año pasado con salida en la Avenida Cervantes y meta en la Plaza de España.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
- Oviedo dará 'margen' para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida
- La obra de los tapices rodantes del HUCA da un paso más con las pruebas lumínicas
- El Oviedo anuncia la primera salida del mercado de invierno: “Queremos agradecer su entrega, compromiso y trabajo”
- El adorno navideño que causa furor en la Pola y que se ve en los comercios locales: 'Es una muestra de unión entre nosotros
- Una semana de la crisis del Gordo de Villamanín: proponen la 'solución de Lola Flores' para cubrir la falta de 4 millones
- Alimerka amplía su presencia en el noroeste de España con la enseña AMK, entra en una nueva comunidad y explora más mercados
- El cumpleaños feliz de un popular cura de Oviedo: 'Rezar por mí para que no pierda el humor ni el vigor