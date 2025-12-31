El deporte en Avilés quiere seguir al alza tras episodios como el deseado ascenso vivido en el Suárez Puerta

Ascensos, aniversarios, ilusión... El 2025 será un año que, a nivel deportivo, se tardará en olvidar en Avilés. Primero, porque uno de los principales clubes de la ciudad, el Real Avilés Industrial, consiguió subir a Primera Federación, sacando a toda la ciudad a la calle para celebrar su gesta. Pero no solo ellos estuvieron de celebración. El Judo Avilés, además, festejó sus bodas de plata; Los Campos también vivieron un ascenso, el Belenos afronta un ambicioso proyecto... Los principales clubes de la ciudad, reunidos por LA NUEVA ESPAÑA, piden, además de salud, un 2026 tan bueno como el anterior y que, a lo largo del año, se puedan festejar proezas como las que se vivieron este año.

"A nivel deportivo ha sido un año inmejorable, tanto por el ascenso como por el rendimiento hasta ahora en Primera Federación", subraya Pedro Arboleya, director general del Avilés Industrial, que asegura que "se han cumplidos las mejores expectativas". Además, el ovetense destaca el crecimiento en la masa social durante este 2025. En el lado del Femenino, tras una primera mitad de año buena, Arboleya confía que en el 2026 se remonte la mala temporada de las blanquiazules. "El 2026 lo afrontamos con ilusión. A nivel deportivo queremos seguir en la misma línea, sin renunciar a nada, pero con los pies en el suelo", afirma el director general, que centra esa ilusión en la futura ciudad deportiva del Avilés. "Hasta ahora era un sueño, ya es una realidad", indica.

Otro de los que ha vivido un 2025 lleno de actividades ha sido Carlos Fernández, director técnico del Judo Avilés. "Ha sido un año pleno con el 25 aniversario del club, creo que se ha mostrado la consolidación que tenemos en la ciudad", indica el avilesino. El club tiene, hasta el 8 de enero, una exposición en el Palacio de Valdecarzana donde se pueden ver sus primeros 25 años de historia y hace escasas semanas, además, celebró la gala que dio fin a su aniversario. "Ahora nos queremos centrar en recuperar el brillo deportivo. Queremos ser un club que apueste por sacar deportistas de alto nivel y para eso nos vamos a centrar en el día a día, que sabemos que es la receta para estar entre los mejores clubes a nivel nacional", desea.

En el ADBA el primer recuerdo en estas fechas es para Samuel Esteban Poncela, jugador de las categorías inferiores del club que falleció de muerte súbita a finales de este año. A nivel deportivo este año la suerte les está sonriendo. "El curso pasado descendimos, pero conseguimos mantener la plaza en Liga Femenina 2. Esta temporada ya llevamos más victorias en Navidad que en toda la anterior", destaca María José Ondina, presidenta de la entidad, que pone en valor que se está haciendo con la cantera, con cada vez más jóvenes enrolados en el club.

Otro de los equipos de la comarca de Avilés que durante el 2025 pudo disfrutar de un ascenso fue Los Campos. "Estamos encantados por haber subido a Primera División. Además, cada vez tenemos más niños en la cantera, estamos muy contentos con el trabajo que se está desarrollando", reconoce Chus Iglesias, que desea que para el 2026 "los niños sigan trabajando con la misma motivación para cumplir sus objetivos, ya sean resultados deportivos o simplemente hacer deporte con nosotros".

En el Belenos, tras un año de reconstrucción, ponen sus ojos en el futuro con un proyecto a medio plazo. "Esta temporada hemos cambiado mucho la plantilla y al entrenador. Hemos acabado bien el 2025 con la Copa del Rey, jugando bien ante equipo de mucho nivel", resume Víctor Arbesuk, que asegura que el objetivo para el 2025 es "conservar la categoría si seguir peleando en División Élite". "El ascenso es mucho pedir, pero en el futuro ya se verá", señala.

"Tuvimos que pelear hasta el último partido, pero volvimos a conseguir el objetivo, que era la salvación", recuerda Luis Gallego, que destaca que este año su Marino va mejor en liga, aunque con "ocho puntos menos de los que deberíamos". "Tengo claro lo que le pido al 2026, goles", dice el presidente gozoniego, que, además, aprovecha para pedir más apoyos al deporte desde los organismos autonómicos. "El ejemplo de lo que pasará, si no se apoya, es el Tenis Playa de Luanco", indica.

El club de la comarca avilesina que más cambios ha sufrido durante el 2025 es el Natación Avilés. Marta Álvarez, tras cuatro años como presidenta, ha pasado el testigo a Marcos Galende. "El objetivo del año era dar un relevo a la junta directiva. Cerramos el ciclo más que satisfechos, ahora estamos con una transición tranquila", señala Álvarez. Ahora Galende tiene el objetivo de dar continuidad al trabajo de su predecesora, manteniendo el número de niños dentro del club y potenciando "la captación en los diferentes colegios de la ciudad". "Ojalá seguir consiguiendo mínimas nacionales, queremos seguir peleándolas", sentencia.