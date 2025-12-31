Síguenos en redes sociales:

La Nueva España

Ver más galerías relacionadas

32

EN IMÁGENES: Así fue la San Silvestre de 2025 de Avilés

41

EN IMÁGENES: así fue el reñido triunfo en el Freestyle de Gijón ante un grandioso Melero

46

EN IMÁGENES: Así fue el debut de Asturias ante Navarra en un partido de fútbol femenino histórico en el Suárez Puerta

33

EN IMÁGENES: Así ha sido la presentación de las secciones del Grupo Covadonga

69

EN IMÁGENES: Ambientazo en el Alimerka Oviedo Baloncesto-Obradoiro

9

EN IMÁGENES: Así ha sido el encuentro de Copa del Rey entre el Avilés y el Real Ávila

38

EN IMÁGENES: El Real Avilés-Talavera disputado en el Suárez Puerta

29

EN IMÁGENES: Marco García y Lola Pérez reinan en una media maratón “de récord” en Oviedo

13

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación

16

Final de la Copa Asturfubol

13

I Trofeo Gravel San Tirso de Abres

22

FOTOS: Ambientazo en Asturias para seguir una jornada de ciclismo con la Vuelta a España

EN IMÁGENES: Así fue la multitudinaria San Silvestre de Fin de Año en Gijón

Marcos León

Ver galería >

251231LNE_Marcos Leó (229234853).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234817).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234818).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234819).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234820).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234829).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234830).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234831).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234832).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234833).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234835).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234836).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234837).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234838).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234843).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234839).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234840).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234841).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234842).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234844).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234845).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234846).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234849).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234854).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234858).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234859).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234860).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234861).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234864).jpg

251231LNE_Marcos Leó (229234869).jpg

stats