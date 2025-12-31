‘Pirri’, el abuelo de la San Silvestre de Oviedo: 73 años y repite como el primer día

Hace 41 años, Oviedo se sumaba a una moda que ganaba fuerza en España y en otras partes del mundo. La capital del Principado acogía entonces la ya tradicional "San Silvestre", entre cuyos participantes se encontraba Luis Ramón Fernández, aparejador del ayuntamiento de Oviedo y un apasionado del atletismo. Hoy, esa costumbre de despedir el año corriendo sigue viva en la ciudad, y 'Pirri' —como es conocido en el mundillo— continúa formando parte de ella. A sus 73 años, será uno de los corredores de mayor edad en competir, demostrando que la pasión por el deporte no envejece.

La primera "San Silvestre" en Oviedo fue en 1984. "¿Cómo no me voy a acordar? ¡Yo soy la memoria del atletismo asturiano!", dice entre risas 'Pirri', que también tiene buenas palabras para Manuel Pariente, el primer vencedor. "Era un corredor excepcional". Natural de Santa Maria de Grado (Trubia), Luis Ramón participó en más de veinte "San Silvestre" de forma consecutiva en la capital. "Mis amigos y yo (del Universidad de Oviedo) teníamos una pelea interna de meternos entre los 20 primeros, pero después la carrera cogió cierto nivel y empezó a venir gente de Lugo, de León… era más competitiva", rememora.

Los enormes cambios de la prueba y su 'pique' con una atleta internacional

Luis Ramón Fernández ha vivido desde primera plana los cambios en una carrera que ya es tradición en Asturias y en muchas otras partes del mundo antes de poner el cierre al año. "Ha cambiado radicalmente, es otro concepto y ahora hay 6.000 personas" y reconoce que "las primeras me gustaban mucho más". Entre sus anécdotas, Pirri recuerda su ‘pique’ con la atleta internacional Rocío Ríos, quinta en la maratón de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. "Le competía y la tenía cerca. Era muy divertido" y también guarda una historia que siempre le gusta recordar. "Yo corría técnicamente muy bien y, un año, cuando nos fuimos a apuntar, salía una imagen mía en la silueta. Dije: ‘¡Uy, ese soy yo!’".

Oviedo. Pistas de San Gregorio (CAU). Luis Ramón Fernández; Pirri, atleta de 73 años que participará en la San Silvestre de Oviedo / Fernando Rodríguez / LNE

A sus 73 años, Pirri volverá a participar en esta 42ª edición, aunque lo hará con ciertas precauciones. "Es una carrera de riesgo para mí porque ya no soy un chavalín y con tanta gente puedo caerme", explica. Por ello, en los últimos años salía desde atrás del pelotón. "Me hago el despistado y tardo un poco más en salir para poder correr", dice.

Una vida muy ligada al atletismo

El trubieño estudió arquitectura en Madrid, pero toda su vida ha estado muy ligada al atletismo desde que se federó a los 14 años. De hecho, obtuvo el título de entrenador y continúa ejerciendo a día de hoy como hobby. Su mujer, Aurora, compite junto a él en pruebas internacionales desde hace más de 30 años. "Ella tiene 27 individuales y yo solo 11", dice humildemente. Y, pese a su edad, entrena seis días a la semana y sigue compitiendo en numerosas pruebas. "La clave es la continuidad y el gusto por lo que haces. Yo sigo entrenando como si fuera joven", confiesa. Mucho ha cambiado la "San Silvestre" desde ese 1984, pero uno de esos dorsales sigue perteneciendo al mismo.