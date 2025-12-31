Alejandro Onís y Mariam Benkert se coronan de nuevo en la San Silvestre de Oviedo

Alejandro Onís y Mariam Benkert despidieron el año a lo grande imponiéndose en la ya clásica San Silvestre de Oviedo, que un año más volvió a ser un éxito. 6.500 corredores se dieron cita en la última prueba del 2025, que contó con una participación de récord agotando los 6.500 dorsales desde semanas antes. Al igual que el año pasado, el corredor del Oriente Atletismo, Alejandro Onís, fue el más rápido con un tiempo de 16:09. También repitió en lo más alto la corredora del Universidad de Oviedo Mariam Benkert, quien superó la línea de meta en 19:26 minutos

Los dos atletas pudieron celebrar su victoria en pleno centro de Oviedo, abarrotado por muchas personas que se acercaron a ver la carrera en directo. Antes, a las 17:00 horas, fueron los más pequeños los encargados de vestirse de corto para correr por las céntricas calles de Oviedo. Las categorías desde sub-8 hasta sub-14 realizaron diferentes recorridos de entre 500 y 1.200 metros. Y, justo antes de la carrera absoluta, también se celebró la inclusiva.

La de Oviedo fue la carrera más tardía -arrancó a las 18:30, misma hora que la de Langreo- y tuvo un trasfondo benéfico. Todo lo recaudado irá para el Teléfono de la Esperanza, una asociación sin ánimo de lucro que decide colaborar de modo voluntario para ayudar a reducir el sufrimiento humano. Con esta prueba se cierra el 2025 y abrirá un año muy especial para la capital del Principado, que se convierte en Ciudad Europea del Deporte en 2026.