La polémica en la recta final de la San Silvestre de Oviedo, explicada desde dentro: esto dicen los protagonistas

La multitudinaria San Silvestre de Oviedo, en la que más de 6.000 atletas despidieron el año, tuvo un desenlace tan emocionante como polémico. Alejandro Onís, del Oriente Atletismo, repitió en lo más alto del podio por segundo año consecutivo después de que Jaime Bueno, del Universidad de Oviedo, chocase con un miembro de la organización a escasos metros de la línea de meta. Un choque percibido de distinta forma por las partes implicadas.

Ambos corredores avanzaban a ritmo ligero por la calle Fruela. Bueno iba en cabeza, varios metros por delante de Onís, que trataba de darle caza antes de encarar la última recta en la calle Argüelles hacia el Campoamor. Y, en esa curva, se produjo la polémica. “Era una curva cerrada y al girar había un miembro de la organización en mitad de mi camino dirigiendo el coche de la apertura hacia Uría y choco con él”, explica Bueno, que, a su juicio, se vio claramente perjudicado, pues acabó perdiendo varios segundos y también el primer puesto.

La carrera se retransmitió en directo a través de Youtube, pero justo cuando se produce el choque se detiene momentáneamente el directo unos segundos y la siguiente imagen ya es con Alejandro Onís superando al corredor ovetense, que gesticuló con los brazos mostrando su enfado y llegó andando a línea de meta. Bueno también critica el trato recibido por la organización de la carrera, llevada a cabo por las empresas 321go y Nokao. “Fue nulo. Me estaban tratando de loco, ¿cómo no voy a saber el circuito?”, comenta Bueno, que se negó a subir a recoger su premio al podio.

La organización habla de un despiste del corredor

Desde la organización sostienen que Jaime Bueno se había despistado y había perdido la referencia de un circuito en el que ya se proclamó campeón años atrás. “La persona no estaba en medio del circuito. Si chocó con él fue precisamente para que no se fuese fuera de él en dirección Uría. Fue un despiste”, explican. Para rebajar la tensión, la organización ofreció dos primeros puestos a Alejandro Onís y Jaime Bueno, con el mismo importe económico para ambos, pero este último lo rechazó.

Alejandro Onís cree que no hay polémica

La otra parte de la ecuación es el vencedor, Alejandro Onís, que lo tiene claro. “Creo que no hay mucha polémica. Se está queriendo crear de donde no la hay”, afirma. “Yo noto que lo iba cogiendo y veo como se para de repente y lo adelanto. Me daba la sensación de que se iba para Uría”, comenta Onís, que estaba extrañado con la situación. “Entré casi sin celebrarlo porque estaba un poco en shock”.