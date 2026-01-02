El Avilés ultima el fichaje de un ex de Primera con pasado en Sporting y Oviedo

El Avilés prepara su primer regalo de Reyes para el mercado invernal. Se trata de Christian Rivera, centrocampista con pasado en el Sporting y en el Oviedo que se encuentra libre tras haberse ido al fútbol georgiano. Miguel Linares, director deportivo blanquiazul, ha liderado una intensa negociación y tiene encaminado el fichaje de uno de los jugadores asturianos con mayor talento. Eso sí, este movimiento obligará al cuadro avilesino a dar una baja senior, ya que tiene la dieciocho fichas para jugadores mayores de 23 años ocupadas.

Christian Rivera se encuentra sin equipo desde el pasado verano, cuando terminó su aventura en el Torpedo Kutaisi de la Primera División de Georgia, donde tan solo disputó cuatro encuentros. Allí llegó desde el Sporting de Gijón, camiseta que defendió durante tres temporadas bajo las órdenes de Miguel Ángel Ramírez, Abelardo y David Gallego, entre otros. El gijonés, centrocampista box to box con mucho despliegue físico y calidad técnica, formó parte del último equipo rojiblanco que consiguió clasificarse para play-off. Quedó eliminado en semifinales ante el Espanyol de Manolo González que, posteriormente, acabaría subiendo a Primera.

Rivera debutó en el fútbol profesional en la temporada 2015-16 de la mano del Real Oviedo, siendo una de las perlas con mayor talento que habían salido del Requexón. Antes ya había tenido minutos en el equipo que, la campaña anterior, consiguió ascender desde Segunda B, jugando como titular en el último partido de liga ante el Coruxo. Posteriormente, el gijonés fichó, como agente libre, por el Eibar, en Primera División, para luego irse a equipos como el filial del Barcelona, Las Palmas, Huesca y Leganés, estos dos ultimo también en Primera. También defendió la camiseta del Girona. Ahora, a sus 28 años, defenderá la zamarra avilesina al menos hasta final de temporada.

Eso sí, el efecto Rivera no se notará de inmediato. El gijonés, aunque ha estado entrenando por su cuenta, lleva medio año sin competir, por lo que necesita un periodo de tiempo para volver a coger el ritmo que si tienen sus compañeros. No se espera que el centrocampista debute con el Avilés al menos hasta febrero.

Un fichaje que implicará movimientos en la plantilla

Este fichaje trae consigo una salida. Los blanquiazules ya tienen ocupadas las 18 fichas senior que permite el reglamento de Primera Federación, por lo que, para inscribir al centrocampista, están obligados a desprenderse de un jugador. Más allá del caso Edu Cortina, sin ficha mientras se sigue recuperando de su lesión, todas las miradas apuntan hacía Yasser, futbolista al que las lesiones le han privado de tener más minutos con el Avilés. La nómina en la sala de máquinas avilesina la conforman, además del jugador almeriense, Kevin Bautista, Gete y Adri Gómez, tres jugadores que parecen intocables para Dani Vidal.