Bombazo en Ganzábal: el Langreo anuncia la salida de uno de los pesos pesados del vestuario
El club ha llegado a un acuerdo para la rescisión del delantero Miguel Ángel Guerrero, que lo había jugado todo este curso y era uno de los pichichis del equipo
A escasos días de arrancar el 2026 en Salamanca, el Langreo ha anunciado la salida de uno de los hombres fuertes del vestuario, el delantero Miguel Ángel Guerrero. Ambas partes han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato del futbolista toledano, que era uno de los pichichis del equipo con tres tantos. El club le agradece “e su compromiso, trabajo y dedicación a lo largo de estos meses, y le desea la mayor de las suertes en el futuro”.
Guerrero llegó al Unión el pasado mes de febrero tras su paso por el Anorthosis chipriota y, tras un final de curso marcado por las lesiones, esta campaña estaba teniendo más protagonismo. A sus 35 años, el delantero había jugado todos los encuentros como titular (16 en liga y uno en Copa del Rey) y era uno de los máximos anotadores del equipo con tres tantos, empatado con Pablo Pérez y Álex Menéndez.
Casi un año después pone fin a su aventura en Ganzábal y el Langreo tendrá que buscar nuevos refuerzos en el mercado invernal para salir de los puestos de descenso. El Unión se encuentra a cuatro puntos de los puestos que marcan la salvación y este fin de semana se verá las caras con el Salamanca UDS, en puestos de play-off a Primera Federación.
