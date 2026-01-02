Así fueron las San Silvestres de toda Asturias: las crónicas de las carreras y los ganadores

Marta Reyes y Aitor Pulgarín se coronan en Langreo

Aitor Pulgarín y Marta Reyes despidieron el año con triunfo en la San Silvestre de Langreo, en la que se superaron las cifras de participación del año pasado. 800 corredores se dieron cita en la carrera, junto a Oviedo, más tardía en Asturias. 100 más que en la edición anterior, todo un estímulo para quienes recorrieron las calles antes de despedir el año. Y, entre todos ellos, Pulgarín y Reyes fueron los más rápidos. El atleta de los Wolves Born to Run se subió a lo más alto del podio con un tiempo de 12:10 minutos, mientras que la corredora del CA Ciudad de Lugones pasó por línea de meta a los 14:09 minutos.

A tan solo dos segundos del primero se quedó Pedro Matías Noguera (CA Ciudad de Lugones), mientras que David Pérez (La Cerezal Team) fue tercero con un tiempo de 12:17 segundos. En la categoría femenina absoluta Reyes venció con una ventaja de 27 segundos. Alba Ordiz (Universidad de Oviedo) consiguió la segunda plaza gracias a su 14:36 y el último escalón del podio fue para Laura Sánchez (Corazón Negro Trail) que registró un tiempo de 15:43. También se rindió homenaje a Efrén García, quien a sus 90 años sigue participando en la San Silvestre.

El recorrido, de cinco kilómetros, sufrió importantes cambios respecto a ediciones pasadas, pero gustó a los participantes. Se eliminó la parte de la senda y se priorizó la zona urbana, lo que generó un gran ambiente festivo antes de despedir el año.

Debido al gran éxito de participación, la organización ya piensa en aumentar el número de dorsales para el próximo año.

Los más rápidos en Pola de Laviana son de casa

La San Silvestre de Pola de Laviana se queda en casa. Los locales Andrés Suárez, del Wolves Born to Run, y María Suárez, del Atletismo Laviana, fueron los más rápidos en una carrera que contó con 350 participantes (500 sumando las categorías inferiores). Andrés fijó un tiempo de 10:59 minutos para recorrer los 3,8 kilómetros de circuito, mientras que María pasó por línea de meta en 12:59 minutos.

La carrera, mañanera, contó con una importante afluencia de público, que vibró con el triunfo de los dos lavianeses. El podio masculino lo completaron Diego Suárez (Laviana Atletismo), con un tiempo de 11:05, y Aitor Pulgarín (Wolves Born to Run), que consiguió el bronce con un tiempo de 11:13. En clave femenina, Cristina Suárez (CD Estadio Gijón) fijó su tiempo en 13:47 y, Meritxhell Nava (Langreo Trail), tercera, en 14:02.

Andrés González y Meritxhell Nava, los más rápidos en San Martín del Rey Aurelio

Andrés González y Meritxhell Nava fueron los más rápidos en la San Silvestre de San Martín del Rey Aurelio, que este año contó con un total de 444 participantes en el circuito de 5 kilómetros entre las localidades de Blimea y la meta en El Entrego. El podio masculino lo completaron Bruno Escamilla y José Blanco, mientras que a Meritxhell la acompañaron Aroa Calvo y Brezo Rico. Antes se disputaron en circuitos reducidos las pruebas para las categorías minibenjamín a infantil.

Brea y Mesa se estrenan en Llanera

La San Silvestre de Llanera, organizada por el Ayuntamiento, superó los 1.000 participantes entre las tres carreras -menores, madreñas y absoluta-. Con estas cifras, el concejo batió de largo el récord establecido el pasado año cuando hubo 834 corredores inscritos.

La última carrera fue la absoluta, con salida desde Lugo de Llanera y que, con 4.000 metros de trayecto, finalizó frente al Ayuntamiento en Posada. Los grandes vencedores de esta cita fueron Christian Mesa y Ainhoa Brea, acompañados en el podio por Sergio Morales y Diego Jove en la categoría masculina y por Lucía García y María Piñera, en la femenina.

El primero en cruzar la meta fue Mesa, de La Corredoria, con un tiempo de 11:42 minutos y una holgada ventaja respecto a su perseguidor, la cual logró, tal y como explicó, aguantando durante el primer kilómetro y apretando a partir del tercero. "Venía pensando en hacer podio, pero vi que estaban empezando a bajar el ritmo, así que vi la oportunidad y apreté", declaró Mesa, de 18 años y ya con varias participaciones en la San Silvestre de Llanera.

Por su parte, Brea, natural de Llanera, logró un tiempo de 12:32 minutos con el que se alzó con la victoria tras cerca de una década de participaciones. "Estoy súper contenta. El año pasado venía de romperme el cruzado pero ahora estoy en la forma que quiero estar", señaló la vencedora.

En cuanto a la carrera de madreñas, salió con una treintena de participantes, con victoria tras mil metros de prueba de Julio Suárez y Jana Vravoba.

La carrera maliayesa, para Artidiello y Jiménez

Villaviciosa despidió el año ayer corriendo. Las calles de la Villa acogieron la 25ª edición de la Carrera de San Silvestre, que alcanzó los 500 inscritos en la prueba organizada por el Club Atletismo El Gaitero-Villaviciosa, estrenándose Eric Ardura como presidente. Colaboró el Ayuntamiento y patrocinaron Grupo El Gaitero, Caja Rural de Asturias, Los Caserinos, Sport&Casual y la Clínica Borja Solares.

La organización diseñó tres recorridos urbanos con salida desde la plaza del Ayuntamiento, pensados para garantizar la participación de todas las edades y niveles.

En la categoría de los más pequeños, hasta 6 años, con un circuito de 400 metros, resultaron vencedores Roberto Rivero y Emma Alvarez. En la prueba para atletas entre 7 y 12 años, con una distancia de 800 metros, la victoria correspondió a Pau Fernández y Julia Álvarez.

Ya en la carrera absoluta, con participantes a partir de 13 años que recorrieron los 4 kilómetros del trazado, resultó vencedor Mateo Jiménez y vencedora Paula Artidiello, ambos del Club Wolves Born to Run de Gijón. Los dos se mostraron muy contentos por el triunfo: "Es la primera vez que ganamos esta San Silvestre de Villaviciosa y nos ha hecho mucha ilusión", señalaron tras cruzar la meta.

Más allá de la competición, la jornada volvió a destacar por su carácter solidario e inclusivo. Por tercer año consecutivo, la San Silvestre fue una carrera abierta a personas con discapacidad y destinó la totalidad de la recaudación a la Asociación Raitana, entidad que desarrolla importantes programas de apoyo social en Villaviciosa.

Pablo Roces y Natalia Montoto triunfan en Nava

Pablo Roces, de Siero, que superó a Bruno Argüelles y Marcos García, y la veterana independiente Natalia Montoto, que hizo lo propio con Claudia Ordóñez y Julia Vega, fueron los ganadores de la San Silvestre de Nava, que contó con más de 350 participantes, 256 atletas en la prueba absoluta y 80 en la de niños.

Estefanía Fernández y Javier Mier, en lo más alto de Las Regueras

Las Regueras desafió al frío para celebrar una gran fiesta de Fin de Año en modo deportivo. Javier Mier y Estefanía Fernández –en la foto, en lo más alto del podio– vencieron en la San Silvestre, en tanto los primeros regueranos fueron Álvaro Pérez y Ana Feijó.

Navia, para Blanca García y Diego Nogueiro

Decía el Premio "Princesa de Asturias" Haile Gebrselassie que "correr es felicidad" y así quedó de manifiesto en la San Silvestre de Navia, que cumplía en esta edición cuarenta años, tercera en antigüedad de Asturias. Esta efeméride ha tenido como premio un récord de participación, setecientos atletas.

En lo deportivo, la competición femenina fue tremendamente igualada, una exhibición inolvidable entre tres grandes amigas: Blanca García (CAO Navia), Alba Antúñez (Spanish River) y Baía Touza (CAO Navia), que disputaron la carrera más espectacular que se recuerda en esta categoría. Las tres, a pesar de su juventud, con experiencia en finales de campeonatos de España y, ahora, con un triunfo cada una, que evidencia el gran estado de forma que atraviesan estas magníficas y prometedoras atletas. Finalmente, la naviega Blanca García se hizo con la victoria sobre Alba y Baía, que residen y entrenan en Estados Unidos.

En categoría masculina, el talentoso tapiego Diego Nogueiro (Universidad de Oviedo), que venía de ser segundo en el Cross de Navidad de Avilés, imponía un ritmo de salida por debajo holgadamente de tres minutos el kilómetro, para marcar distancias y hacerse con su cuarta victoria consecutiva. Por detrás, con una carrera inteligente, entraba en segundo lugar Hugo García (Universidad de Oviedo), compañero de entrenamientos de Diego; el tercer lugar lo consiguió el bravo atleta local Mario Gudín (CAO Navia), en dura pugna con el incombustible Dani Pérez (Atletismo Málaga), leyenda de esta carrera con trece victorias. El Ayuntamiento de Navia junto con el Club Atletismo Occidente Navia prepararon con mimo una fiesta del atletismo.

Un campeón de mushing gana en Cangas del Narcea

Adrián González, reciente campeón de España de mushing, y que quedó segundo en Pola de Allande pocas horas antes, venció en Cangas del Narcea (en la imagen, saludando en el podio). La campeona absoluta fue Lucía Fernández.

El club local Recta Final gobierna en Luarca

El ganador absoluto de la prueba luarquesa fue Carlos Martín, del Toscaf Recta Final Trail. En la categoría femenina la reina fue Martina Gavilán Suárez, del mismo club local. La San Silvestre de Luarca contó con 708 corredores, en la imagen antes de la salida.

En Tineo mandan Munekke y las hermanas Pérez

Tras 4.800 metros, Álex Munekke conseguía su tercera victoria en la San Silvestre de Tineo. En la categoría femenina, dominio absoluto de las hermanas Olaya y Leyre Pérez, atletas locales pertenecientes al club gijonés Fumeru, en la imagen. Se dieron cita más de 150 participantes.

Rubén Marqués gana en casa antes de triunfar en Gijón

La San Silvestre de Cudillero , en la imagen, tuvo mucho seguimiento y logró reunir a 139 corredores. El ganador absoluto fue Rubén Marqués, del Universidad de Oviedo, como aperitivo a su triunfo posterior en Gijón. Estefanía Fernández, del Chanwas, ganó en mujeres.

Carlos Sánchez y Ainara Rodríguez vencen en Castropol

Castropol reunió a algo más de un centenar de personas en su tradicional San Silvestre, con salida del muelle de la capital. Carlos Sánchez fue el vencedor de la prueba, mientras que la ganadora absoluta fue Ainara Rodríguez Ares, en el centro de la imagen.

Enol García y María Gión se llevan la San Silvestre de Tapia

La San silvestre de Tapia celebró su vigésima segunda edición con 190 participantes. El triunfo masculino absoluto fue para Enol García, mientras que María Gión se subió a lo alto del podio femenino. En la imagen, los corredores a punto de tomar la salida en Salave.

Darío Rodríguez se lleva una animada carrera en Villayón

Villayón reunió a 50 participantes en su tradicional San Silvestre, con victoria de Darío Rodríguez (Ribadeo), que completó una buena carrera. La ganadora femenina de la prueba fue Katia García (Gijón), que voló sobre el asfalto. En la imagen, los integrantes de los podios.

La Caridad, con 180 corredores y una gran solidaridad

Pablo Ballesteros –en el centro de la imagen junto a José Manuel González y Alejandro Suárez– y Sofía Fernández Castro fueron los vencedores absolutos de la san silvestre franquina, con 180 participantes y donación de alimentos para los servicios sociales.

Elena Montavez y Óscar Buján, los mejores en Grandas

La San Silvestre de Grandas de Salime, en la imagen, reunió a 76 corredores entre adultos y menores. El ganador absoluto fue Óscar Buján, seguido por Manuel Ángel Castro y David Martínez. Campeona fue Elena Montavez, seguida por Inés Morodo y Lorena Fernández.

Coaña ve ganar a Carla Trillo y a Mario Gudín

La San Silvestre de Coaña contó con alrededor de quinientos participantes, algunos de ellos en la foto. En la general absoluta resultaron vencedores Mario Gudín y Carla Trillo. Los podios los completaron Samuel Martínez y Marcos Fernández, y Lucía Álvarez y Ariadna Pérez.

Leyre y Olaya Pérez comparten el primer premio en Allande

Un centenar de corredores se dieron cita en Allande. El ganador fue Alex Munneke, seguido por Adrián González, ganador en Cangas del Narcea, y David Menéndez, los tres en la imagen. En la categoría femenina, el primer premio fue compartido por Leyre Pérez y Olaya Pérez.

Sergio Carvajales gana la prueba en BTT de Taramundi

Más de medio centenar de ciclistas se dieron cita en Taramundi en la única prueba en BTT de la comarca occidental, en la imagen. El vencedor fue Sergio Carvajales. Se recaudaron alimentos no perecederos para los servicios sociales municipales.

Francisco Díaz y Marina Llano triunfan en Llanes

La San Silvestre de Llanes ha vuelto a tener el nombre y apellido de Francisco Díaz que por novena vez se proclamó vencedor de la carrera en la categoría absoluta masculina, compartiendo podio con Marina Llano que se llevó la victoria por primera vez en su trayectoria. El del Oriente Club Atletismo paró el crono en 10:25, lo que tardó en recorrer los 3,5 kilómetros de distancia en un recorrido puramente urbano.

Por su parte, la llanisca Llano venció en la categoría femenina con un tiempo de 12:53 superando a Marta García (13:02) y Yaiza Sánchez (13:05), segunda y tercera clasificada respectivamente. La plata masculina recayó en Fernando Serrano, que le dio guerra al indiscutible Francisco Díaz con un tiempo de 10:28, mientras que el bronce Juan José Moradiellos con una marca de 10:30, también cerca de sus rivales.

Esta San Silvestre de Llanes se ha vuelto a saldar con un récord de participación, con hasta 800 atletas disfrutando de la tradicional prueba navideña, cien más que en la pasada carrera. En el resto de categorías, Darío Palacio (06:00) y Sara Santoveña (07:27) vencieron en cadetes, Leo Riccio (04:11) y Martina Collado (04:29) en infantiles, Guillermo García (2:41) y Shira Sotres (02:40) en alevines, Ayden Briz (01:17) y Vega Cué (01:24) en benjamines y Álex Ruiz (00:37) y Julia García (00:41) hicieron lo propio en prebenjamines.

En todas estas otras pruebas el recorrido estuvo adaptado a las edades para que todos disfrutasen del fin de año cumpliendo con la tradición de correr la San Silvestre, en este caso la de Llanes que año tras año va sumando adeptos a la causa.

Borja Martínez repite triunfo en Ribadesella

Borja Martínez (La Cerezal Team) se impuso por cuarta vez consecutiva en la San Silvestre de Ribadesella al conseguir un tiempo de 17:52. En la categoría femenina, venció la llanisca Sara Herrero (COA), por delante de Raquel Fernández, vencedora en las dos anteriores ediciones.

Fin de año en el Sella a bordo de una piragua

La quedada de San Silvestre en piragua se consolida en el calendario como una de las iniciativas del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella. Entre los participantes para cerrar el año en el Sella, momento que se recoge junto a estas líneas, su presidente, Juan Manuel Feliz.