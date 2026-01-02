El técnico del Avilés, Dani Vidal, es claro: "Seremos ambiciosos en el mercado"

El técnico del Avilés, Dani Vidal, hizo balance de cómo llega el cuadro blanquiazul al encuentro en O Couto ante el Ourense e hizo hincapié en desde los despachos se trabaja para mejorar la plantilla de forma notable. El claro ejemplo es el fichaje de Christian Rivera, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA. Estas han sido las palabras del técnico catalán:

Las bajas. "Viti es posible que no esté. Se hizo daño entrenando hace un par de días y veremos cómo está. Julio (Rodríguez) y Pablo (Álvarez) han tenido fiebre los días anteriores y aún no están del todo limpios. Les hemos dejado que descasen en casa (por ayer) y a ver si son capaces de recuperar y viajar con el resto".

El impacto del parón. "Nos ha venido bien a todos para coger fuerza. Ahora ya queda la segunda vuelta prácticamente entera. Nos fuimos contentos después de ganar al Racing de Ferrol y eso siempre te permite disfrutarlo mucho más. Hemos preparado bien la semana y estamos con ganas de este partido".

El estado del campo. "Sabemos cómo es ese estadio, que tiene un césped que suele estar muy blando y en el que encima juegan dos equipos, que siempre castiga un poco más el terreno de juego".

El Ourense. "Consiguieron salir de esa racha negativa pasando eliminatorias de la Copa Federación y de la Copa del Rey y ahora van limpios. Estas últimas semanas quizá les condicionaba jugar cada tres días a la hora de afrontar los partidos, pero ahora llegan en condiciones normales. Nos vamos a encontrar un Ourense mucho mejor que el del inicio de liga".

El mercado invernal. "No puedo adelantar nada. El mercado abrió ayer y Miguel (Linares) y Antonio (Cruz) están pendientes a movimientos que se puedan dar para mejorar al equipo. Somos ambiciosos, pero el rendimiento del equipo está siendo muy bueno. Si no lo fuera, sería el primero en pedir las máximas incorporaciones posibles, pero ahora tenemos que respetar muchísimo a los jugadores que tenemos. Habrá movimientos, pero tenemos que tener la certeza de que nos vayan a subir el nivel de la plantilla".

Los minutos de Isi Ros. "Es una decisión técnica. El otro día decidimos que jugaran otros compañeros y también hubo otros jugadores que se quedaron sin jugar".

Javi Cueto. "Es un chico con una mentalidad deportiva brutal y sabe que en las decisiones técnicas muchas veces los jugadores no pueden hacer nada. Me está poniendo las cosas muy difíciles porque cada vez que sale mete gol, aporta al equipo, y eso al final es lo que queremos con los 23 de plantilla. Estoy muy contento con él porque el día a día que tiene es sensacional, y no es fácil cuando estás jugando menos".

Si algún jugador sin minutos pide irse, ¿qué le diría? "Lo que quiero es gente que quiera estar aquí, que quiera luchar por este escudo, que sepa perfectamente el día a día que llevamos y, evidentemente, si hay algún jugador que no va a ser feliz aquí y que no va a estar bien, miraremos de no debilitarnos, pero no me gusta tener jugadores que puedan estar a disgusto".

¿Algún puesto que tenga en mente reforzar? "Estamos abiertos en todas las posiciones, siempre y cuando sea para mejorar. Sabemos el club que somos y las limitaciones económicas que tenemos. Hay otros equipos que pueden ir más fuerte o que tienen otros atractivos. Nosotros, desde nuestra humildad, tenemos que ver qué situaciones de mercado nos pueden venir bien".

¿Qué le preocupa de cara al reinicio de liga? "Te diría que nada, porque si hubiéramos llegado esta semana y hubieras visto caras diferentes en el día a día, una mentalidad diferente entrenando, un exceso de relajación, pues te diría que eso. Pero la verdad que los chicos han venido con la mentalidad de seguir picando, de ser muy conscientes de lo que somos y del camino que nos ha llevado a este buen inicio de temporada. Sería de poco inteligente cambiarlo. Todo ha sido igual y eso como entrenador da ese punto de tranquilidad".

Su posible continuidad. "Queda muchísimo. El fútbol es tan caprichoso que ahora todo se ve de buen color, pero la verdad que estoy muy feliz aquí. Estoy intentando dar el máximo en el día a día para devolver al club la confianza que ha puesto en mí y, evidentemente, ya cuando sea el momento oportuno, que suele llegar prácticamente a final de temporada, nos sentaremos, hablaremos y miraremos los intereses de ambos, pero sí que puedo decir que estoy muy contento de estar aquí".