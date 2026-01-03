El Alimerka Oviedo Baloncesto pide otro lleno en el Palacio para doblegar al Fibwi Palma, rival de "máxima exigencia"

Siente el Alimerka Oviedo Baloncesto que está ante el momento decisivo de la temporada, el que puede servir de palanca para olvidar la cola de la clasificación y luchar por entrar en el play-off. Tras derrotar al Ourense en el Palacio de los Deportes el último domingo de 2025, el conjunto ovetense estrena 2026 de nuevo en casa, con el peligroso Fibwi Palma como oponente. Será este domingo, a partir de las 12.30.

Pese a todo, el entrenador del Alimerka Oviedo, Javi Rodríguez, no se aparta de su discurso: hay que centrarse en el momento presente y no pensar más allá. Avisa el técnico gallego de los peligros del rival: "Es un recién ascendido que lleva ya siete victorias (su balance es 7-6, por 6-7 del OCB) y está ahí por méritos propios. Es un conjunto duro, intenso, con mucha actividad, valiente. Tiene muy claro cómo quiere jugar y el nivel de intensidad que pone en cada momento nos va a exigir el máximo para competir".

Repetir el gran ambiente

Aunque todavía falta la última sesión de entrenamiento antes del partido, la esperanza del OCB es tener a toda la plantilla en condiciones después de una última jornada en la que Fede Copes no saltó a la pista y Pablo Longarela lo hizo únicamente un minuto. En el partido frente al Ourense se vio todavía algo mermado a Dan Duscak, agobiado además por la defensa exterior de los de Moncho López.

También cuenta el club, y el equipo, con que se repita el extraordinario ambiente que ha acompañado todos los partidos celebrados en el remozado Palacio de los Deportes, que está rozando los cinco mil espectadores cada jornada. "Que el palacio esté lleno y nos apoye es fundamental, los aficionados entienden que son una parte fundamental del éxito de este club. Esta es una liga muy difícil en la que cuesta mucho ganar, sobre todo fuera de casa, y tenemos que hacer del Palacio un fortín como hicimos de Pumarín. Que el rival lo pase mal".

Abono de la segunda vuelta

El Alimerka OCB ha puesto en marcha la campaña de abonos de la segunda vuelta, en el que no se incluye el partido ante el Fibwi Palma pero sí el último de la primera vuelta, contra el Melilla el día 17. El carné adulto costará 80 euros; el joven (18 a 25 años), 60 euros, y el sub-18, 40, los tres a elegir en fondo o grada superior oeste, ya que no quedan más ubicaciones disponibles (hay 3.283 socios). El club sigue manteniendo el abono anillo azul a 75 euros para abonados del Real Oviedo.