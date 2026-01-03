El Círculo Gijón Baloncesto busca cerrar la primera vuelta con un triunfo balsámico
El equipo gijonés, ya sin el pivot Alberto Díaz, aspira a "igualar la energía" del Ponferrada y salir de la cola tras cinco derrotas seguidas
M. R.
Empieza un año y termina la primera vuelta para el Círculo Gijón, que recibe esta noche al Ciudad de Ponferrada (Palacio de los Deportes, 20 horas) con la intención de dejar atrás la mala racha con la que cerró 2025, cinco derrotas consecutivas que le han enviado a la zona de descenso. Un triunfo local sería balsámico, pero el cuadro visitante, una de las revelaciones de la temporada, no promete facilidades. "Será clave igualar la energía y la dureza del Ponferrada si queremos competir hasta el final, y hacerlo desde el inicio del encuentro", apunta el entrenador del Círculo, Nacho Galán.
La situación en cuanto a efectivos no es la mejor para el conjunto gijonés, que acaba de dar la baja al pívot Alberto Díaz, titular en el primer tramo de temporada antes de una pérdida de protagonismo que ha terminado en su salida hacia el Badajoz de Tercera FEB. El base Guillem Arcos y el alero David Ramírez son duda por distintos problemas físicos. "Las bajas deben ser un incentivo más que un problema, solo así podremos alcanzar la victoria", zanja el técnico gijonés.
