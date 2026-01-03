Descalabro del Círculo: descarrila ante el Ponferrada con un parcial de 0-19 y acaba la primera vuelta en descenso

Todo son problemas para el Círculo Gijón Baloncesto, que sufrió un enorme varapalo ante el Ciudad de Ponferrada, que le derrotó en el Palacio de los Deportes de La Guía (62-70). El mazazo no es ya por la derrota en sí, ni tan siquiera por terminar la primera vuelta en posiciones de descenso, sino por la sensación de impotencia y los hundimientos que protagoniza el equipo, capaz de lo mejor y sobre todo de lo peor en el mismo partido. Frente al conjunto berciano los de Nacho Galán dominaban por 52-42 en la recta final del tercer cuarto, después de una gran muestra de casta y tras sobreponerse a múltiples dificultades bajo los aros y en la dirección, pero fue un espejismo. Más dura fue la caída: 0-19 en casi ocho minutos de juego que sepultó las opciones del Círculo de disputar el partido. El parcial se agrandó hasta un 3-27 (55-69) que convirtió el último cuarto en un esperpento y los minutos postreros en un trámite.

Más opciones de victoria

Hasta ese terrible final, todo hacía pensar que el equipo local tenía más opciones de victoria que en los encuentros precedentes. Hacía alguna buena defensa, sacaba provecho de los constantes errores del Ponferrada en los lanzamientos librados y tenía en Tavin Pierre a su martillo pilón. Pese a todo, la ventaja casi siempre era visitante y las malas vibraciones se agigantaban con la expulsión del partido del Imru Duke, autor de una técnica y una antideportiva que le llevaron a los vestuarios antes de que terminase la primera parte. Fue ahí, cuando peor pintaban las cosas, cuando reaccionó el Círculo. Sin cinco claro, tras la salida de Alberto Díaz y la expulsión de Duke, y con severos problemas en la creación, con Samu Barros como único apoyo por la lesión de Guillem Arcos, el equipo gijonés dio lo mejor de sí, apretó las clavijas atrás y llegó incluso a ponerse por delante (30-29), mientras el asturiano Álex Tirador jugaba unos minutos con los bercianos. Al descanso, 34-36 para el Ponferrada.

Reacción y hundimiento

El tercer cuarto fue local de los pies a la cabeza. Aun con Pierre descansando, el Círculo se las apañó para forzar error tras error en los lanzamientos rivales, robar unos cuantos balones y volar sobre la pista para colocar el 52-42 tras sendos triples de Samu Franco y Jerónimo Luis. Quedaban 2.35 para el final del parcial y nada hacía pensar que el siguiente punto en el marcador de los gijoneses iba a subir a 4.20 para el final del partido. El Ponferrada subió líneas, es verdad, pero su labor se vio enormemente facilitada por el desmadre del Círculo: pérdidas absurdas, indecisiones por doquier, lanzamientos forzados, incluso dos libres fallados por Javi Menéndez... un repertorio variado que puso la alfombra roja para el Ponferrada, que no lo desperdició. El Círculo acaba la primera vuelta en descenso y con unas sensaciones horribles.