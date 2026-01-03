Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día de debut en los Nacionales para las selecciones cadetes e infantiles de baloncesto

Zaragoza acoge desde hoy los Campeonatos de España de selecciones autonómicas. El equipo cadete femenino, frente a Extremadura, y el infantil masculino, contra Cantabria, serán los primeros en debutar, ambos a las 13.30 horas. A las 15.30 juegan los cadetes ante la selección de Canarias y a las 19.30 las infantiles frente a Navarra. Mañana concluye la fase de grupos para todos ellos.

