En Directo
EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Ourense-Avilés de Primera Federación (0-1)
Los blanquiazules arrancan el 2026 en tierras gallegas
Tras un 2025 inolvidable el Avilés arranca su 2026 ante el Ourense, rival que conocen bien en otro de los equipos de la región. Los blanquiazules, que están peleando por los puestos de play-off, se miden a un cuadro gallego que lucha por salvar la categoría, pero que, hace escasos meses, fue capaz de eliminar al Oviedo de la Copa del Rey. A la espera de oficializar el fichaje de Christian Rivera, la bomba del mercado para los avilesinos, Dani Vidal no podrá contar con dos de sus jugadores, Julio Rodríguez y Viti, para afrontar el encuentro.
Alineación del Ourense: Álvaro Ratón; Adrián Pérez, Miguel Prado, Carmona, Hugo Sanz; César Moreno, Jerín Ramos; Guerrer, Nacho Castillo, Ouhdadi; Amin.
Alineación del Avilés: Álvaro Fernández; Guzmán ortega, Babin, Borja Granero, Campabadal; Adri Gómez, Kevin Bautista; Raúl Hernández, Santamaría, Cayarga; Javi Cueto.
Minuto 45+4. Final de la primera parte entre el Avilés y el Ourense.
Minuto 41. ¡Gol de Javi Cueto, del Avilés!
Minuto 30. Tarjeta amarilla para Amin, del Ourense.
Minuto 18. Tarjeta amarilla para Dani Llácer, entrenador del Ourense.
Minuto 1. ¡Comienza el partido entre el Avilés y el Ourense!
