Efrén, el superabuelo de la San Silvestre en Asturias con 90 años: "Cuando me falte correr no sé qué será de mí"

De entre los 800 corredores que participaron en la San Silvestre de Langreo hubo uno que destacó por encima del resto. No por su posición final, ni por el crono, sino por una historia que inspira. A sus 90 años, Efrén García volvió a despedir el año con una carrera más, una tradición que promete mantener mientras las piernas le respondan. "Soy más de correr que de ir al bar. El día que me falte esto no sé qué será de mí", reconoce.

García abre las puertas de su casa a LA NUEVA ESPAÑA tras su entrenamiento diario y, en cada rincón, se amontonan recuerdos: medallas colgadas en la pared, trofeos en las baldas y fotografías repartidas por cualquier espacio. "Fui campeón del mundo de 10 kilómetros por equipos en Bélgica", destaca mientras enseña sus seis medallas internacionales y sus más de 30 a nivel nacional (16 de ellas de oro).

Al pensar en la San Silvestre, el de Vega participó desde la primera edición en Langreo, la más antigua del Nalón y una de las más longevas de todo Asturias (36 ediciones con esta). "No tengo el recuerdo de haber faltado a ninguna, pero en todo caso a muy pocas". Pero ni sus 90 años le frenan a día de hoy. "En estas carreras voy más de cachondeo, tranquilo, trotando y hablando con la gente", explica.

Efrén García comenzó "tarde" en su pasión, a los 30 años. Antes, el langreano tuvo que emigrar a Alemania por motivos laborales, donde guarda una curiosa historia. En Essen, una importante ciudad cerca de Dortmund, trabajó en la mina y por las noches, en una empresa textil. Aprovechaba el día para jugar a fútbol en el equipo de la ciudad. Allí hizo buenas migas y, en 1964, unos amigos alemanes le ofrecieron jugar en el Hannover 96, que por primera vez había subido a la Bundesliga, la primera división del fútbol alemán. Una propuesta que García rechazó. "Necesitaban un central, pero tenía que irme muy lejos y todo lo tenía que pagar yo".

Tras volver a España en 1971 se federó y comenzó a competir incluso fuera de nuestro país formando parte de la Asociación de Veteranos de Asturias. Hace unas semanas se proclamó campeón de Asturias en 800 metros (en categoría +85) y aún tiene energías para entrenar tres días a la semana e, incluso, entrenar a varias mujeres. "Suelo correr una hora diaria, lo hago por gusto", confiesa. De hecho, García cuenta orgulloso que la zona en la que corre, la pista de Lada, pronto llevará su nombre.

La edad es solo un número y, de hecho, son sus propios familiares quienes a veces tienen que frenarle. "No quieren que corra más y yo creo que sería campeón de España", bromea entre risas. Su hijo, también Efrén, matiza la idea: "Quiero que corra, pero no que compita. Eso ya tuvo tiempo de sobra toda la vida". Y recuerda hasta dónde llegaba la ambición de su padre: "Estaba empeñado en ir a un Europeo y a un Mundial, a Australia y Finlandia". Hace ocho años, en un campeonato en San Sebastián, sufrió una caída y se rompió la nariz. "Le cuesta levantar los pies porque ya no le funcionan como antes", explica su hijo. Pero ni siquiera eso impidió que, un año más, García volviera a ponerse un dorsal y cruzara la meta de otra San Silvestre, demostrando que la ilusión no envejece.