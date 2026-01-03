Historias de la San Silvestre: Olaya y Leyre, hermanas y metas a pares

Pocas familias pueden presumir de llegar con hasta cuatro trofeos recién conseguidos a la cena de nochevieja. Fue el caso de las hermanas Olaya (2003) y Leyre Pérez (2010), que cerraron el año por todo lo alto y con dos triunfos en la San Silvestre de Pola de Allande y de Tineo, esta última su localidad natal. "Es muy bonito porque era nuestra primera carrera juntas. Compartimos entrenamientos a diario y sabemos todo el trabajo que hay detrás", aseguran a LA NUEVA ESPAÑA.

La agenda estaba bien marcada. Por la mañana se fueron a Pola de Allande, una carrera de 2,2 kilómetros en la que si llega a existir foto-finish hubiese tenido que utilizarse. Ambas salieron juntas, pero pese a ser hermanas las dos querían ganar y en la recta final se esforzaron al máximo para dejar a la otra atrás. "Nuestra idea era salir juntas y luego que alguna se descolgase, pero no hubo ninguna que pudiese más", comenta Olaya, la hermana mayor. La igualdad fue tal que, desde la organización, se decidió que ambas compartieran el primer puesto y se subieran a lo más alto del podio.

Por la tarde llegaba el plato fuerte: la San Silvestre de Tineo, "una prueba que queríamos correr sí o sí", destacan ambas. Esta carrera era más multitudinaria y más larga (4.800), pero se repitió la misma estrategia. "Volvimos a salir juntas porque entrenamos todo el año juntas y sabíamos que teníamos un ritmo parecido". Olaya ejerció de hermana mayor y ayudó a Leyre, de 15 años, a dosificarse durante el recorrido. "Me guía porque yo suelo salir sin mirar el tiempo y voy a la aventura. Me enseña a regularme mejor", comenta Leyre.

El pique sano volvió a estar servido y las dos esprintaron al final, sin que ninguna diese el brazo a torcer. De nuevo, la igualdad fue máxima, aunque en esta ocasión la hermana mayor se coronó en lo más alto por tan solo una centésima (20:32:30 por los 20:32:31 de Leyre) y, bromeando, quiso dejar claro quién manda en casa. "Con su edad es mejor Leyre, pero ahora mismo yo soy más rápida", comenta.

Por primera vez, ambas hermanas disfrutaban juntas de una carrera y lo hicieron por partida doble. "Al haber bastante diferencia horaria y de distancia no se notó mucho el cansancio", comentan. El resultado fue inmejorable y, a su juicio, también ciertamente inesperado. "En Tineo conocíamos más a los corredores y pensábamos que podríamos estar en la parte alta, pero en Pola fue más a la aventura". En casa había expectación y también división. "Depende del momento y a quién le preguntes unos dicen que una iba mejor, otros que la otra…", asegura Olaya. Ambas, del Club Atlético Gijonés Fumeru, recogieron el premio a una temporada de muchos entrenamientos diarios en Gijón y despidieron el 2025 de la mejor forma posible. "Cerrar el año haciendo lo que más nos gusta y juntas, por primera vez, se valora mucho más", finaliza Leyre.