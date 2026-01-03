Ilusión en las selecciones asturianas de balonmano en el inicio de los Campeonatos de España
N. L.
Se acabó la espera. Las selecciones asturianas inician con grandes ilusiones su periplo en los Campeonatos de España por Comunidades Autónomas de balonmano, que se celebrarán simultáneamente en las localidades catalanas de Blanes, Calella, Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Pineda y Santa Susana. La competición se prolongará hasta el día 8, fecha en la que están programadas las finales y los encuentros por la medalla de bronce. Galicia será el primer rival de las infantiles, el equipo asturiano que despierta más expectativas, a partir de las 9.30 horas. El equipo infantil masculino tendrá el mismo rival, a partir de las 15.45 horas. El tercer equipo de la región que compite en la élite, el cadete masculino, se medirá a partir de las 17.30 horas a la potente Andalucía. Mientras, las chicas cadetes, que parten en el segundo escalón, la Copa de España, se enfrentan también a Galicia, a las 9.30 horas de mañana domingo. Los juveniles empiezan igualmente en días distintos: el equipo masculino debuta hoy ante Galicia (19.15 horas) y el femenino lo hace mañana frente a Aragón (11.15 horas).
