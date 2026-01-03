Una pésima segunda parte condena al Avilés: los blanquiazules arrancan el 2026 con derrota ante el Ourense

Cinco minutos les sirvió al Ourense para arrebatarle al Avilés el segundo regalo de Reyes para su afición. Los blanquiazules salieron con garra a por el cuadro gallego, firmando una buena primera parte, pero en la segunda parte se cayeron. Amin y Ouhdadi remontaron el tanto inicial de Javi Cueto, que ya suma siete dianas, y arrebató a los asturianos una victoria que los hubiese aupado a los puestos de play-off. Los avilesinos, eso sí, duermen sextos de manera provisional, aunque lo más preocupante fueron las dudas generadas durante los últimos minutos.

Cueto fue la gran sorpresa en el once de Dani Vidal. El técnico catalán quiso premiar el esfuerzo del delantero, clave para que el Avilés se fuese al parón invernal con una sonrisa en el rostro. Raúl Rubio, el delantero titular hasta el momento, tuvo que esperar su momento desde el banquillo, al igual que Osky. Campabadal y Guzmán Ortega fueron los elegidos en los laterales, mientras que Kevin Bautista regresó al doble pivote, mandando a Gete a la suplencia. Raúl Hernández fue el encargado de controlar el sector derecho del ataque blanquiazul.

Aunque nada más empezar el encuentro el Ourense dio un pequeño susto a la zaga avilesina, lo cierto es que los primeros 25 minutos fueron de superioridad blanquiazul. Cierto es que no tenían la posesión —el campo tampoco invitaba a ello—, pero solo pasaba lo que el Avilés quería. Cabe destacar el mal estado de O Couto, uno de los peores campos de la categoría. Se podían contar con los dedos de la mano las zonas en las que se podía ver un césped decente. Se critica el Suárez Puerta, en muchas ocasiones con razón, pero lo de la casa del Ourense roza lo dantesco.

Ourense 2 1 Avilés 0-1, min. 41: Javi Cueto. 1-1, min. 67: Ouhdadi. 2-1, min. 73: Amin. Alineación Ourense Álvaro Ratón (1);

Adrián Pérez (1), Miguel Prado (1), Carmona (1), Hugo Sanz (1);

César Moreno (1), Jerín Ramos (1);

Guerrero (1), Nacho Castillo (1), Ouhdadi (2);

Amin (2). CAMBIOS Enol Coto (1) por Miguel Prado, min 66. Iker Punzano (1) por Jerin, min. 66. Jelbat (1) por Hugo Sanz, min. 80. Aranzabe (s. c.) por Guerrero, min. 86. David Muñoz (s. c.)por Ouhdadi, min. 86. Alineación Avilés Álvaro Fernández (1);

Guzmán Ortega (1), Babin (0), Borja Granero (0), Campabadal (1);

Kevin Bautista (1), Adri Gómez (1);

Raúl Hernández (1), Santamaría (1), Cayarga (2);

Javi Cueto (2) CAMBIOS Gete (1) por Raúl Hernández, min. 63. Raúl Rubio (1) por Javi Cueto, min. 63. Eze (1) por Babin, min. 80. Osky (1) por Guzmán Ortega, min. 80. Quicala (1) por Adri Gómez, min. 80. Juan Antonio Manrique (Comité andaluz). Amonestó al local Amin Amin y a los visitantes Javi Cueto y Kevin Bautista. Expulsó a Daniel Llácer, entrenador del Ourense, por doble amarilla. O Couto. Escasa entrada.

Para adaptarse al césped el Avilés optó por un fútbol sencillo, de atacar al espacio. Probó Campabadal, aunque la primera ocasión clara fue de Santamaría que, tras despuntar por velocidad, lanzó un disparo a un lateral de la red. Avisó también Javi Cueto en el minuto 17 tras una gran carrera de Raúl Hernández, pero, a la hora de rematar, le estorbó un defensa del Ourense. El maliayo pudo volver a meter el miedo en el cuerpo a la zaga gallega a los cinco minutos, pero los defensores estuvieron hábiles para despejar un centro con muchísimo peligro de Guzmán Ortega.

Séptimo gol de Cueto

Tras esas embestidas asturianas llegó el momento del Ourense. Álvaro Fernández tuvo que aparecer en un par de ocasiones, una de ellas para sacar, casi en la línea de gol, un disparo de Ouhdadi. Y, en los peores minutos del Avilés en la primera mitad, llegó el gol. Cayarga sacó a pasear su pierna derecha para, a pierna cambiada, colgar un caramelo desde la banda izquierda. El centro iba directo a la cabeza de Cueto, que se impuso a dos defensores del Ourense para, con un bello testarazo, mandar el balón al fondo de la red. Séptimo gol del ariete maliayo, que sigue demostrando que merece más minutos como titular.

Tras la buena primera parte del Avilés el Ourense enseñó el colmillo. Antes, eso sí, el gran protagonista fue el FVS. Hasta en dos ocasiones acudió el colegiado en los primeros 15 minutos a revisar dos acciones tras las peticiones de Daniel Llácer, técnico del cuadro gallego. Primero, una posible roja a Javi Cueto. Después, un penalti de Campabadal. El colegiado se mantuvo firme y no accedió a ninguna de las dos peticiones y, por otro lado, el entrenador del cuadro local acabó el partido expulsado.

Mala segunda parte

Tuvo Adri Gómez, tras un córner botado por Cayarga, la sentencia del encuentro, pero su cabezazo pegó en el travesaño. Más certero estuvo el Ourense, que, tras perdonar una, en el 67 igualó la contienda. Tras un centro al área avilesina Amin se adelantó a Babin para rematar. Su disparo lo despejó Álvaro Fernández, pero el rechace cayó en las botas de Ouhdadi que, a bocajarro, no falló.

Cinco minutos después llegó la sentencia. El Ourense mandó un balón largo para Amin. En principio parecía una jugada sencilla de defender, un balón aéreo por el carril central desde las botas del portero, pero Borja Granero y Babin no se entendieron. El atacante del cuadro gallego primero ganó la espalda del capitán del Avilés, después se aprovechó de un tierno Granero, y acabó colándosela a un Álvaro Fernández que estaba en el pico del área tras haber salido de su portería para tapar la acción. Así, en menos que canta un gallo, se esfumaron los tres puntos blanquiazules.

Aunque el colegiado añadió trece minutos de descuento, en ningún momento el Avilés dio la sensación de poder igualar el encuentro. Dani Vidal optó, para remontar el encuentro, por meter en el campo a dos defensas, Osky y Eze, antes de dar la alternativa a Isi Ros, que no gozó de minutos, al igual que otros nombres más ofensivos como Natalio. El Ourense, además, pegó hasta en dos ocasiones al palo, pudiendo hacer mayor su renta. El Avilés arranca el 2026 con derrota a pesar de firmar una buena primera mitad, pero la segunda parte les acabó condenando. Eso sí, los blanquiazules se mantienen sextos, a la espera de los partidos del domingo.