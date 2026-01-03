El regreso más esperado, el regalo de Reyes del Balonmano Gijón

Con brillo en los ojos y una sonrisa de oreja a oreja. Así entró en el vestuario del Balonmano Gijón Saray Trabanco, que vuelve al equipo después de pasar un cuatrimestre de Erasmus en Lulea (Suecia). El mejor regalo de Reyes para el club, el refuerzo con el que el equipo gijonés confía en mirar al futuro con optimismo en un momento de difícil transición. "Lo echaba de menos, tenía ganas de tocar un balón", confiesa Saray, cuyo regreso ha traído consigo más sonrisas, entre sus compañeras y los directivos del BMG. Su debut oficial será el 10 de enero, a partir de las siete de la tarde, en la pista del Redondela, conjunto gallego.

Oscura y fría, pero buena experiencia

El Erasmus ha sido corto, pero Trabanco lo agradece igualmente. "Normalmente lo haces en tercero de carrera y te vas un año, pero a mí me vino la inspiración tarde, no voy a negarlo. Estoy en cuarto de Ciencias e Ingeniería de Datos, si todo va bien acabo este curso y mi idea era hacer el trabajo de fin de grado y las prácticas en España, así que decidí irme un cuatrimestre. Una experiencia buena", explica la jugadora, que ha vivido en la fría y apagada Lulea. El día que abandonó el país nórdico amaneció a las diez de la mañana y anocheció a la una de la tarde, y algunos días el termómetro bajó a los -20 grados.

Algo que, explica, limita mucho el ejercicio al aire libre: "Hice gimnasio, algo de carrera, pero no toqué balón. De todas formas, me he encontrado bien. Pensé que habían sido muchos meses sin balón, pero no se olvida". El retorno de Saray Trabanco es un soplo de aire fresco para un Balonmano Gijón irregular, en pleno "plan renove" tras una gran temporada en la que llegó a jugar la eliminatoria previa a la fase de ascenso a Oro. La marcha de varias piezas claves ha conducido al conjunto gijonés al octavo puesto de su grupo de Plata, en mitad de tabla. Con Saray de vuelta, la esperanza es recortar distancias con los puestos de arriba.

"Como si no se hubiera ido"

El técnico del BMG, Gelu Gulín, explica que el impacto de Trabanco va más allá de su rendimiento. "El equipo, el club, los entrenadores... Estábamos deseando que llegara este momento. Es verdad que se notó la marcha de muchas, pero se echa sobre todo de menos el liderazgo de Saray, sin ser una jugadora a la que le guste mandar". En la cancha, Gulín cree que la mejora se va a apreciar en ambos lados: "se notarán sus goles y lo que aporta en defensa, porque tiene muchas piernas y es agresiva". Y además confirma que los cuatro meses de paréntesis no han afectado para nada a la jugadora. "No noto que haya estado fuera del equipo, jugamos un amistoso contra la selección asturiana juvenil y la vi físicamente bien y con el balón muy bien, como si no se hubiera ido".

Aportar seguridad

"No veo al equipo mal, pero cada una viene de un sitio diferente, es un equipo renovado, y creo que yo puedo aportar un poco de seguridad", apunta Saray, que ha seguido algo al equipo desde Suecia: "Ya era consciente de que no iba a ser como el año pasado, que nos salió todo redondo. Ir para abajo me parece imposible, y para arriba dependemos más de que fallen los demás que de nosotras. Pero vamos a intentar ser más regulares". Gulín lo tiene claro: "La idea es no meterse en líos y Saray nos va a ayudar a estar motivadas".